Çelik, kalbine yenik düştü

Kalavaç’da önceki gün kendine ait arazide zeytin ağaçlarını suladığı sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mehmet Ali Çelik’in (E-61) ölüm nedeni kalp yetmezliği olarak açıklandı.



Polis açıklamasına göre, Çelik’in dün Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan otopsisinde kesin ölüm nedeninin “kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.