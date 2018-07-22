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Çelik, kalbine yenik düştü

Çelik, kalbine yenik düştü

Mehmet Ali Çelik’in (E-61) ölüm nedeni kalp yetmezliği olarak açıklandı.

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Kalavaç’da önceki gün kendine ait arazide zeytin ağaçlarını suladığı sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mehmet Ali Çelik’in (E-61) ölüm nedeni kalp yetmezliği olarak açıklandı.

Polis açıklamasına göre, Çelik’in dün Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan otopsisinde kesin ölüm nedeninin “kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

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