Çelik bariyerlere çarptı, takla attı

Lefkoşa-Girne anayolunun Ciklos mevkiinde Girne istikametine doğru seyreden ismi henüz tespit edilemeyen araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, çelik bariyerlere çarptı ve aracıyla birlikte takla attı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11.00 sıralarında, meydana gelen kazada yönetimindeki CB 214 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyreden ismi henüz tespit edilemeyen araç sürücüsü, sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj içerisinde bulunan çelik bariyere çarpıp takla attı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.