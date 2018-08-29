Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, iş güvenliğine dair denetimleri artırmalarına rağmen ihmalkarlığın öne çıktığını söyledi. "Polise suç duyurusuna rağmen önlem alınmadı" iddiasını ortaya koyan Bakan Çeler, nöbetçi mahkeme göreve çağrılarak tutuklama yapılmadığını belirtti.



Çalışma müfettişlerinin "burada ihmal vardır" raporlarına rağmen polisin işlem yapmadığından şikayetçi olan Bakan Zeki Çeler, "Bu ülkede, bu koşullarda yaşamaktan utanıyorum" dedi.



"Bu inşaatta daha önce de ihmal oldu, kaza oldu, ölüm oldu" diyen Çeler, diğer kurumların işbirliğinden kaçınmasının büyük bir ihmalkarlık olduğunu belirtti.



Bakan olarak kendisinin şikayetçi olmasına rağmen inşaat sahibin elini kolunu sallayarak ortada gezdiğini belirten Çalışma Bakanı Zeki Çeler, yeni müfettiş kadroları ve tüzükler için çalışırken, işverenlerin de daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.



"Birileri, birilerini kayırıyor" diyen Zeki Çeler, Polis Genel Müdürlüğü'ne şikayetlerini yaptığını anlattı.

Bakan Çeler, bu açıklamaları, BRT’de katıldığı Pembe Paşaoğluları’nın programında yaptı.



Lefkoşa’da iki ay içerisinde aynı inşaatta 2’inci ölümlü iş kazası meydana gelmiş, Kofalı İnşaat Şirketi’ne ait yapımı devam eden inşaatta kalıpçı ustası olarak çalışan 42 yaşındaki Mehmet Ezer, inşaatın 4’üncü katından aşağı düşerek ağır yalanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



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