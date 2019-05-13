Çeler, GAÜ’de inceleme yaptı: ‘Acil toplantı çağrısı yaptık’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bir süredir kamuoyuna da yansıyan, ekonomik sıkıntı yaşadığı ifade edilen GAÜ’de inceleme yaptı.

Üniversite yönetimi ile görüşen Çeler, bakanlığa iletilen iddiaları gündeme getirdi, çalışanların maaş bordrolarını talep etti.

İnceleme sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, üniversitenin prestij kaybı yaşamasını amaçlamadıklarını ifade ederek iddiaların gerçekliği ve yapılabilecekleri görüştüklerini kaydetti.

Çeler, bu akşam GAÜ Spectrum’a tüm öğretim görevlileri ve çalışanları ile acil bir toplantı gerçekleştireceklerini aktardı.

Çeler’e Bakanlık Müdürü, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü ile müfettişler de eşlik etti.

Çeler: “İddiaların gerçekliğini konuştuk”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, uzun süredir GAÜ’de bir takım ekonomik sıkıntılar yaşandığına yönelik iddialar olduğunu söyleyerek, çalışanların bakanlığa bir takım çağrı yaptığını aktardı.

Üniversitenin prestij kaybı yaşamasını amaçlamadıklarını ifade eden Çeler, iddiaların gerçekliği ve yapılabilecekleri görüştüklerini belirtti.

Çeler, görevi bırakıyor olsa bile kendisinden sonra gelecek olanların sıkıntı yaşamaması, çalışanlara bilgilendirme yapılması bağlamında burada olduklarını belirtti.

Üniversitenin muhasebesinden çalışanların maaş bordolarını sunulmasını talep ettiklerini dile getiren Çeler, bu akşam GAÜ Specturum’a tüm öğretim görevlileri ve çalışanları ile acil bir toplantı gerçekleştireceklerini aktardı.

Personelin bakanlığa bireysel olarak ulaşmalarının yeterli olmadığını ifade eden Çeler, “Bakanlığın yaptırımları neler olabilir, iddialar karşısında neler yapılabileceği konusunda arkadaşları bilgilendirmek istiyoruz.” dedi.