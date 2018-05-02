Çeler, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Çeler, Basın çalışanlarının daha çağdaş, daha insani çalışma koşullarında verimli bir şekilde hizmet verebilmesi ve Basın İş Yasası’nın etkin bir şekilde uygulanması adına bakanlığın çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Zeki Çeler'in açıklaması su şekilde;

"Birleşmiş Milletler tarafından 1994 yılında alınan bir karar doğrultusunda, 3 Mayıs günü, tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” olarak kutlanmaktadır.

Toplumun gereksinim duyduğu her konuda, araştırma, bilgilendirme, aydınlatma, toplum ve ülkemiz yararına kamuoyu oluşturma gibi önemli bir kamu hizmetini yerine getirmekte olan basının, bu görevini özgürce yapabilmesinde basın özgürlüğünün büyük önemi bulunmaktadır. Kamuoyunun sağlıklı bilgi alması konusunda basın emekçilerinin büyük özverilerle göstermiş olduğu emek ve topluma tuttuğu ışık da bu açıdan son derece önemli ve değerlidir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak çalışma yaşamı içinde basın çalışanlarının sıkıntılarının yakından takipçisiyiz ve olmaya devam edeceğiz

Basın çalışanlarının daha çağdaş, daha insani çalışma koşullarında verimli bir şekilde hizmet verebilmesi ve Basın İş Yasası’nın etkin bir şekilde uygulanması adına Bakanlığımız çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir.

Daha özgür bir basın temennisiyle, tüm basın yayın kuruluşlarımızda, gecesini gündüzüne katarak, büyük fedakarlıklarla görev yapan basın emekçilerinin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutluyorum.”