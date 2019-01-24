Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, BRT’de yayınlanan Basın Odası programında açıklamalarda bulundu.

Çeler, hazırladıkları yerel işgücünün desteklenmesi tüzüğüne ilişkin detayları paylaşarak, tüzükle birlikte belirli sektörlerde çalışan KKTC vatandaşlarına 750 TL katkı; işverenlerin de sosyal yatırımlarını karşılayacaklarını açıkladı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çeler, Asgari Ücreti belirlerken her iki tarafı da dengede tutmaya çalıştıklarını belirterek, sektörel bazda asgari ücrete geçilmesini savunduğunu belirtti.

Ülkede 50-55 bin civarında kayıtlı yabancı işçi olduğunu, yaptıkları denetimlerde de yüzde 20 civarında da kayıt dışı işçi bulunduğunu saptadıklarını kaydeden Çeler, bu işçilerin ülke dışına çıkardıkları paraya baktıklarında her yıl 300-350 milyon dolar paranın yurt dışına gittiğini ifade etti.

KKTC vatandaşlarının özel sektörde çalışmama gerekçelerine de değinen Çeler, bunları maaş, bazı işlerin küçümsenmesi ve iş güvencesi olarak sıraladı.

Çeler, İstihdam Destek Fonu’nda biriken paranın işçiye verilmesi için katkı koymakla ilgili yaptıkları tüzükle ilgili detayları da aktardı.

Hazırladıkları yerel işgücünün desteklenmesi tüzüğünde belli sektörlerde çalışan KKTC vatandaşlarına 750 TL katkı, işverenlerin de tüm yatırımlarının yapılacağını söyledi…

Teşvikten yararlanmak için artık maaşların bankaya yatırılması gerekeceğini ifade eden Çeler, işverenin gerçek maaş üzerinden yatırımlarını gerçekleştirmesi için yaptıkları çalışmayı paylaştı.

Çeler, yaptıkları çalışmayla KKTC vatandaşı özel sektör çalışanlarının maaşlarının cazibesinin artacağını ifade ederek, basın, sanayi, turizm, market, cafe, bar gibi yerlerde çalışanların düzenlemeden yararlanacağını anlattı.

Çeler, düzenlemeden ilk başta 2 bin kişinin yararlanmasının beklendiğini de belirtti.

İşverene katkısının sorulması üzerine de 150 çalışanı bulunan bir işverenin yılda 2 milyon civarında bir kazanımı olacağını aktaran Zeki Çeler, özel sektörde sendikalaşmanın işvereni de koruyacağını belirtti.