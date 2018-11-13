Çeler: 80 yaşındaki annesini bakanlık önüne bıraktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bir vatandaşın ‘sosyal yardım maaşını’ yeniden bağlatmak için bu sabah 80 yaşındaki annesini bakanlığın kapısına bırakarak terk ettiğini duyurdu.

Çeler, “Bunu ilk kez yapmıyor. Defalarca yaptı. Son model aracının taksitini ödemek için annesinin bakımında kullanılmayacağından emin olduğumuz bu parayı ona vermeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

Söz konusu kadının bakanlık himayesine alındığını da ifade eden Çeler, yaşananlara tepki gösterdi.

Çeler’in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama: Ne vicdansız evlatlar var! Bugün bir vatandaş 80 yaşındaki annesini getirip Bakanlığımızın kapısına bırakıp terk etti. Amacı sosyal yardım maaşını yeniden bağlatmak. Bunu ilk kez yapmıyor. Defalarca yaptı. Son model aracının taksitini ödemek için annesinin bakımında kullanılmayacağından emin olduğumuz bu parayı ona vermeyeceğiz.

Annesine bakmadığı ortaya çıkınca kesilen maaştan sonra durmadan sosyal hizmetler ve bakanlığın kapısını aşındırıyor. Bakmayacaksan biz bakarız kardeşim.

Her gün annesini bakanlığa bırakıp kaçan kadına sesleniyorum. Sen, seni 9 ay karnında taşıyıp büyüten annene bunu yapma hakkına sahip değilsin. Sen evlat bile olamadın.

Benim nenem de bakıma muhtaç, hem de yatalak ve kendini de bilmiyor. Dedemin maaşı ise en düşük baremden sigortalı maaşı. Evde bir de bekar dayım var, (çalışmayan) üstelikte torunu “ben” çalışma sosyal güvenlik bakanıyım. Ama devletten bir kuruş ek destek almadan neneme dedem, dayım ve annemle teyzem evlatları gibi bakar. Çünkü o artık bir çocuk gibi, yürüyemiyor bile.

Bir kendi aileme bakıyorum bir de senin annene neler yaptığına!

Artık senin vicdanına bırakmayacağım. Anneni bizim himayemize alıyoruz. İlk zamanlar annen üzülecek belki, ama ona gözümüz gibi bakacayız. Sana da yazıklar olsun!”