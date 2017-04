Çelebi Garden Restaurant

Zekai Altan

Karpaz Yarımadası’nda turizm işletmeciliği yapmak çok zor. Ancak en büyük farkı ise buralarda köy ev yapımı ve doğal lezzetlerin sunulmasıdır. Bunun farkında olanlar bu lezzetleri ararlar ve tadarlar. Tabii bu lezzetleri tattıkları mekânlar da çok önemli. Servis, kalite ve lezzet olarak. Yani her önüne gelen mekân açarsa bu anlamı taşımaz. Bir de bulunulan bölgeye özgü tatların sunulması. Yani Kıbrıs mutfağı. Tabii zaman zaman şahit oluruz Kıbrıs mutfağı mönülerine bazen de Türk mutfağı harmanlanarak sunuluyor. Bir anlamda bir zenginlik olarak düşünürsek bu zenginliği sağlarken de diğer taraftan Kıbrıs mutfağı özünün bozulmadan ve unutturulmadan sürdürülmesinin de farkında olmak gerekir. Karpaz Yarımadası’nda bulunan mekânları iyi değerlendirmek gerekir. Seçici olmak gerekir. Bunlardan bir tanesi de Galatya’da yani Mehmetcik’te hizmet veren Çelebi Garden Hotel ve Restorant.

MEKÂN

Çelebi Restorant Galatya köyünde. Konumu çok güzel. Yamaçta inşaa edilmiş bir yatırım. Güney denizini çok rahat bir görüş açısı ile görebilirsiniz. Altınızda da çok geniş bir araziyi kuşbakışı izleyebilirsiniz. Seyrine doyum olmaz bir manzara. Restorant da işte bu alanda. Yapı betonarme. Geniş bir iç mekan ve dış alan da yüzme havuzu etrafında. Temiz ve hijyenik bir mekan. İşletmecisi Kemal bey. Kemal işletmeci profiline uygun. İşletmeyi biliyor. Hakkını veriyor. İşletmesine özen gösteren ve gelen misafirlerine de yardımcı olmak için kibarca yardımcı olmaya çalışıyor. Elinden geldiğince. Mekan açmak önemli değil. Önemli olan açılan mekanı iyi bir ustalıkla bu ülke koşullarında yürütebilmek. Kaldı ki bu ülkenin koşulları çok dengesiz. Haksız rekabetten kontrolsuz işyeri açmaya kadar. Bu denetimsizliğe bir de ekonomik sıkıntılar ile yetersiz turist akışı olmaması, bu işyerlerinin çalıştırılmasını zorlamaktadır. Kemal bey böyle Karpaz Yarımadası gibi bir bölgede bu işletmeciliği sürdürmeye çalışıyor. Özellikle restoranttaki mönü planlaması ve hizmetine ayrı bir özen gösteriyor.

MÖNÜ VE LEZZET

Mönü planlaması uygun. Spesiyalleri arasında Fırın kebabı öne çıkıyor. Diğer spesiyalleri arasında da Kıbrıs mutfağına özgü bumbar, bulgur köftesi, mevsimine göre pastırmalı, yumurtalı ve ağrelli gavrulmuş. Kuzu ciğeri spesiyal dışı bırakılır mı! Tabii bu mönüye zenginlik katan türk mutfağına özgü pide çeşitleri ve acılı Antep ile kısır da ayrı tadlar. Burada fırın kebabının tadı başka olur. Çünkü Karpaz’da yetişen hayvanların beslenmesi tamamen doğaldır. Hayvanlar ovada şinyacık, frumbi, değişik otlar yiyerek beslenirler. Bu doğal beslenme hayvanların daha besili ve etlerinin daha lezzetli olmasını sağlar. Tabii üzerinde biraz da yağcık olacak. Bazen şaşırırım. Fırın siparişi verenler „aman ha yağ olmasın haa“ diye sipariş verirler. Buna gülerim. Bu fırın kebabın tadı yağcıktan geçer. Bu yağcık olmazsa o etin tadı olmaz ki. Bir gün bir gruba verdiğimiz yemekte doksan kişi fırın kebabı yedi. Aralarından bir kişi elinde yenmiş etin kemikleri kalan tabak ile servis görevlisine geldi ve „oğlum etim yağlı geldi, bana yağsız et verir misin dedi.“ Servis görevlisi şaşırıp kaldı. Tabakta yalnızca kemikler var. Düşünmeye başladı eğer tabakta servis edilen et yağlı iseydi yağlı et nereye gitti. Unutmayın bazen de bu anlamsızca şikayet konusu oluyor. Özellikle işletmecilerin sürekli karşılaştıkları bir sorun. Tabii bu sorun değil. Bu yeme içme kültürü ile alakalı bir durumdur. Çelebi Restorantta benim tatığım fırın kebabı damak tadında. Lezzet kokuyordu. Hele hele o bumbar, bulgur köftesi. Mevsimi geçmiş olmasına rağmen böyle hafif acılı ve içerisinde pastırmanın tadını veren yumurtalı ağrelli ise tam kıvamında hazırlandı ve pişirildi. Türk mutfağı tadlarından lahmacun ve karışık pide de ayrı bir tat verdi. Çelebi Garden Restotantta çok zengin mezeler, ızgara ana yemekler, beyti kebap ile tavuk çeşitlerini tadabilirsiniz. Mutlaka önereceğim bir mekan.

TEL: 0542 852 01 39

ADRES: GALATYA (MEHMETÇİK)