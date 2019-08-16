Celal Öztürk yaşam mücadelesinde
Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren 47 yaşındaki Celal Öztürk’ün yaşam mücadelesi sürüyor.
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Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren 47 yaşındaki Celal Öztürk’ün yaşam mücadelesi sürüyor.
Yaklaşık bir hafta önce beyin kanaması geçirdiği öğrenilen 47 yaşındaki Matematik öğretmeni Celal Öztürk’ün Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım servisindeki tedavisi devam ediyor.
Hastaneden alınan bilgiye göre Öztürk’ün hayati tehlikesi sürüyor.
Öztürk’ün yakınları ve sevenleri sosyal medyadan üzüntülerini paylaşıp Celal Öztürk’ün bir an önce sağlığına kavuşması dileklerini paylaşıyor.
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Etiketler : Celal Öztürk, sağlık
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