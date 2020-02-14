Devrim DEMİR

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın İngiltere’de yayımlanan The Guardian gazetesinde yayımlanan röportajının ardından başlayan Türkiye ile gerilim yurttaşlar arasında farklı yorumlandı.

Kimi yurttaşlar Akıncı’nın ifadelerine tepki gösterirken kimisi ise Akıncı’nın seçime az bir süre kala bu açıklamayı yapmasını “siyasi malzeme” olarak yorumladı. Bazı yurttaşlar ise açıklamaları "doğru" buldu.

Fezel Nizam: “Nefreti politik kesim yayıyor”

“Sayın Akıncı açıklamasında, yıllardır sür git olan bir durumu dile getirdiğine inanmaktayım. Bu süreçte Türkiye’nin çıkışlarına çok şaşırmadım. Akıncı’ya karşı sergilenen eleştiriler tamamen gerginlik oluşturulmak üzere yapıldığı inancındayım. Söylemler tamamen nefret içerikli, yıllardır bu adada çözümsüzlük söz konusu. Bu açıklamalar sonrası kendilerine çıkar sağlamak isteyen bir de kesim söz konusu. Nefretin halklar arasında değil, politik kesimlerin bunu kullanarak yaydıklarına inanıyorum. Benim kendi düşüncem halkların kardeşliği kazansın diyorum. Daha insani, daha eşit ve anlayış içinde karşılıklı bir ilişki içinde olmalıyız. Cumhurbaşkanı seçeceksek, bizim yaşamsal ihtiyaçlarımıza ne derece cevap vereceği konuşulmalı, bu içinde bulunduğumuz durum sadece gerginlik içerir. Bu saatten sonra, adada yaşayanlar kendi özgürlükleri içinde yaşamalı federal bir çözüme yönelmeli.”

Ekram Sultan Tayfur: “Ben olsam susarak cevap verirdim”

“Cumhurbaşkanı Akıncı, sorulan soruları cevapladı. Daha dikkatli konuşmuş cevap vermiş olsaydı, konu bu derece uzamayacaktı. Bazı siyasilerde bu açıklamalar üzerine, kendilerini kurtaracak açıklamalar yapmaya başladı. Sayın Akıncı’nın yerinde olsam seçim üstü konuşmazdım, susarak cevap verirdim. Bu memlekette bu kadar yıldır bizi yönetenler iyi olsaydı zaten gitmezdi.”

Osman Uygur: “Çekişmenin anlamı yok”

“Bu açıklamalar sonrası iki tarafın da uzlaşması gerekirdi. Türkiye ile KKTC arasında çekişmenin bir anlamı yok. Vatandaş olarak temennim taraflar arasında, daha fazla bu gerginliğin uzamaması. Ülkemizde seçim üzeri yaşanan bu tatsızlık son bulmalı.”

Ahmet Mağusalı: “Kıbrıslılar birlik olsun”

“Türkiye ile KKTC arası açıklamalar sonrası yaşanan kavgayı oğul evlat kavgasına benzettim. Anlaşmaları ve bu durumun uzatılmaması gerekir. Bir çok siyasi işine geldiği gibi bu konuyu dillendirdi. Sayın Akıncı’nın sözleri üzerine yaratılan gerginlik çok büyütüldü. Birlik olma zamanıdır ve Kıbrıslılar birlik olmalı.”

Ahmet Yönlüer: “Gerilim hoş olmadı”

“KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yaşanan gerilim hoş değil. Türkiye Anavatan veya kardeş vatan olarak nitelendirilsin itirazım yok. Anne ve babamızı seçme hakkımız olmadığı gibi. Kardeş olarak nitelendirecek olursak Türkiye’yi kardeşlerin her zaman aralarının iyi olması gerekir. Onların bize, bizim onlara ihtiyacımız vardır. Çıkar olayında ise Türkiye ile karşılıklı çıkar ilişkilerimiz söz konusu. Sayın Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçim arifesinde tahrik edici açıklamalar yapmamalıydı. Bu süreçte ülke adına neler yapılabilir, bundan sonraki değişim de neler olabilir konuşulabilirdi. Bu gerginlik bizi sevmeyenlerin işine yaradı.”

Hasan Ahmet: “Açıklamanın büyütülmemesi gerekirdi”

“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yaptığı röportaj yerinde bir açıklama oldu düşüncesindeyim. Bu açıklamanın büyütülmemesi gerekirdi. Yıllardır içimizdeki siyasetçilerde, benzer yorumlar yapmışlardır. Ne Türkiye ne de Kıbrıs’ın Güneyine köle olmadan açıklaması bence yanlış bir açıklama değildi.”

Akıncı ne demişti?

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye’ye bağlanma ihtimalini ‘korkunç’ diye nitelendirmişti.

İki taraf arasındaki görüş ayrılıklarının her yıl giderek daha kemikleştiğini, bunun yeniden birleşme ihtimalini azalttığını belirten Akıncı, “Acele etmemiz lazım. Bunca yıldan sonra bir dönüm noktasına, belirleyici bir ana geldik” vurgusu yapmıştı. Akıncı “Kıbrıs Türk’tür Türk kalacak” sözlerinin de geçmişte kaldığını söylemişti. Bu açıklamalara Türkiye’den üst düzey tepkiler gelmişti. TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Akıncı’nın dürüst bir siyasetçi olmadığını ifade etmişti.