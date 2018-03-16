Halit Dağ

K-Pet 1.Lig ekiplerinden lider Esentepe'nin file bekçisi Kemal Molla YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu. Molla, ligin çekişmeli ve zor geçtiğinin altını çizdi.

Molla: “Moral ve motivasyonumuz en üst noktada”

Esentepe’nin kalecisi Kemal Molla, takım olarak iyi durumda olduklarını, özellikle liderliği aldıkları Gönyeli maçından sonra üst üste gelen galibiyetlerle moral ve motivasyonlarının en üst noktaya çıktığını söyledi. Molla, bundan sonraki süreç için de aynı ciddiyetle maçlara çıkacaklarını aktardı.

“Dumlupınar maçı zor geçecek”

Kemal Molla, ligde yarın oynayacakları Dumlupınar maçının çok zor geçeceğini belirterek, bunun bilinciyle ciddi bir şekilde hazırlandıklarını ifade etti. Hedeflerinin bu zorlu mücadeleyi kazanıp yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

“Çekişmeli ve zorlu bir lig oluyor”

Kemal Molla; “Ligde birçok ekibin iyi kadroya sahip olduğunu söyleyebilirim. Gönyeli, Hamitköy, Mormenekşe, Maraş, Dumlupınar gibi kaliteli takımların ligde ilk ikiye girmek için mücadele ediyor. Her takımın her takımı yenebileceği, çekişmeli ve seyir zevki yüksek bir lig geçiyor” ifadelerini kullandı.