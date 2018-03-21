Çekirge mücadelesi sona erdi

Ercan Havalimanı ile DÜÇ Keçicilik Ünitesi arasında kalan arazilerde çekirge sürülerine karşı mücadelenin tamamlandığı, bölgede pazartesiden itibaren hasat ve hayvan otlatmanın başlayabileceği bildirildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, yeni sürgün ve filizlere zarar veren çekirge sürülerine karşı 13 Mart Salı günü başlayan mücadelenin pazartesi günü tamamlandığı belirtildi.

Çekirgelere karşı mücadele nedeniyle bölgede hasat ve hayvan otlatmanın yasaklandığı anımsatılan açıklamada, mücadelenin tamamlanmasıyla 26 Mart Pazartesi’den itibaren sözkonusu arazinin hasat ve otlatmaya yeniden açılacağı ifade edildi.