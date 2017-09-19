Çekilişle ev eşyaları kazandılar

City Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi’i, Eylül ayı boyunca City Mall içerisinde yer alan mağazalardan toplamda 50 TL ve üzeri alışveriş yapanlara çekilişle ev eşyaları kazandırmaya devam ediyor.

Ev eşyaları kazandıran kampanyanın ilk çekiliş 16 Eylül Cumartesi günü City Mall aktivite alanında gerçekleşti.

Sunuculuğunu Serdar Şengül’ün yaptığı çekiliş esnasında City Mall’da bulunan ve şanslı biletlere sahip olan Türkan Zeden, bahçe mobilyası, salıncak ve bahçe semsiyesinden oluşan Index Bahçe Seti’nin, Safiye Güder Index’ten Porselen Yemek Takımı’nın, Hatice Sancar ise Mudo’dan 200 TL’lik hediye çekinin sahibi oldu.

1 Eylül tarihinde başlayan kampanya kapsamında, 1 Eylül’den itibaren aynı gün içerisinde yapılacak olan her 50 TL bedelindeki alışverişe bir bilet veriliyor.

Zengin Hediyelerle İkinci Çekiliş Tarihi 30 Eylül Cumartesi

30 Eylül’de gerçekleşecek olan ikinci çekilişe katılacak kişiler arasından bir kişi Techno Life mağazasında 40 inch Sony Led Televizyon, bir kişi Index’ten Koltuk Takımı ve bir kişi ise Index’ten Çalışma Masası, Masa Lambası ve Sandalyesi kazanacak.

İkinci çekiliş 30 Eylül tarihinde saat 18:00’de City Mall aktivite alanında yer alacak. Kampanyaya katılmak isteyen kişilerin aynı gün içerisinde City Mall mağazalarından yapmış oldukları 50 TL ve üzeri harcamalarını gösteren fiş veya faturayı danışma bankosuna ibraz etmesi gerekiyor. Kampanya kuralları gereği kazanan kişinin çekiliş anında City Mall’da olması ve kimliğini göstermesi zorunluluğu vardır.