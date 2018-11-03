Çek zanlısı teminata bağlandı

Lefkoşa’da faliyet gösteren Market Lojistik Exfd isimli şirkette çalışan zanlı Z.İ, toplam 21 adet çeki sahtelediği gerekçesiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görev yapan polis memuru Mehmet Tunceli, olguları aktardı. Tunceli, 2018 yılı Haziran ile Ağustos tarihleri arasında Market Lojistik Exfd isimli şirkette müstademi olarak çalışan zanlı Z.İ, şirketin direktörü olan Ali Erdal Hacımulla’nın adına olan 18 adet çek ve müşterilerden aldığı üç adet çekin üzerinde yazılı olan meblağları değiştirip, sahteleyerek, ciro ederek, 169 bin 85 TL, 2 bin 700 ABD dolarını tasarrufuna geçirmekle methaldar olduğunu belirtti. Tunceli, zanlının 13 Eylül 2018 tarihinde yurtdışına çıkış yapıp, 30 Ekim’de adaya giriş yapıp, tutuklandığını anlattı. Zanlının gönüllü ifade verdiğini ve etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve iki kefilin 40 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.