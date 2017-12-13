Çek sahtelemeye 5 yıl hapis

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda aleyhine getirilen Çek Sahteleme suçlarından yargılanarak mahkûm edilen sanık Cengiz Korkmazhan aleyhindeki karar dün açıklandı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Alev Ulunay açıkladı. Ulunay kararda sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini sanık Korkmazhan’ın aleyhine çek sahteleme suçundan farklı 20 dosya tanzim edildiğini ve hepsinin tek dava altında görüşüldüğünü söyledi. Kıdemli Yargıç sanığın suçlarını kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymasını lehine hafifletici sebep olarak değerlendirseler de bu tür suçların ciddi caydırıcı ceza ile cezalandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay sanık Cengiz Korkmazhan’ın işlediği suçlardan birine değinecek olursak Kasım ve Aralık 2010 ayları arasında Evren Mannaş’a sattığı hırdavat malzemeleri karşılığında yazılan bin TL’lik çek yaprağındaki meblağı 10 bin TL olarak yazıp, sahtelediğini ve bir finans şirketinde tedavüle sürüp, sahtekârlıkla para temin etiğini söyledi.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay aktarmış olduğu tüm olgular ışığında sanığı suçlu bulup mahkûm ettikleri çek sahteleme ve tedavüle sürme suçlarından 5 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.