‘ÇEK’ krizi!

Faaliyeti durdurulan işletmelerin çeklerinin takasını önce durdurduğunu açıklayan UBP-HP Hükümeti, sonra ‘çeklerinin durdurulması, ötelenmesi ödeme sistemini ve tedarik zincirini olumsuz etkilemektedir’ dedi, karşılıksız çeklerin bankaya tekrar ibrazı için 15 iş günü olan sürenin de 30 iş gününe çıkarıldığını duyurdu.

Bakanlar Kurulu’nun Covid-19’a yönelik aldığı ekonomik tedbirler kapsamında aldığı kararda, ‘faaliyeti durdurulan işletmelerin çeklerinin takasa gönderilmeyeceği’ belirtilse de, dün ‘çeklerin işlem gördüğüne’ dair tepkiler yükseldi.

Faaliyette olmayan işletmelerin ekonomik zorluk yaşadığı, çeklerin de işlem görmesiyle Bakanlar Kurulu kararının bozulduğu eleştirileri sosyal medyada gündem oldu.

Başbakan Ersin Tatar’ın dün ‘çeklere 30 gün öteleme ve işletmelere kredi sağlama’ yönünde yaptığı açıklamalara da, iş insanları, esnaf ve işletmecilerden tepki geldi.

Tatar: “Çeklerin durdurulması tedarik zincirini olumsuz etkiliyor”

Başbakan Tatar dün akşam yaptığı açıklamada, çeklerinin durdurulması, ötelenmesi ödeme sistemini ve tedarik zincirini olumsuz etkilemektedir’ dedi.

Tatar’ın açıklaması şöyleydi:

“Bilindiği üzere kapanan müesseselerin çeklerinin ödenmesi ilk etapta 30 Mart’a ötelenmişi.

Ancak kapanan işletmelerin çeklerinin durdurulması, ötelenmesi ödeme sistemini ve tedarik zincirini olumsuz etkilemektedir.

Ödeme sistemini aktif hale getiremezsek tüm ekonomik faaliyetler durma noktasına gelecektir.

İşte ortaya koyduğumuz bu kredi paketi ile çeklerin bankalara ibrazının ötelenmesinin getirdiği sorunlar çözülmüş olacaktır Şöyle ki: Ticari hayatta işletmelerimiz, bir taraftan çek keşide ederken, diğer taraftan da çek almaktadırlar. Bunları işleme konulmasının ötelenmesi ise soruna çare olmamaktadır. Dolayısıyla bu alınan ve verilen çeklerin bu kredi paketi ile sağlanacak kredilerin kullanılmasıyla aynı anda işleme açılmasıyla ödeme sistemlerinin etkin çalışması sağlanmış sistem tıkanmamış olacaktır.

Diğer taraftan şu anda bankaya ibrazında karşılıksız kalan çeklerin bankaya tekrar ibrazı için 15 iş günü olan süre de 30 iş gününe çıkarılmıştır.”

Bankalarda da belirsizlik…

Bankalar Birliği’nden alınan bilgide, şu anda ‘uygulamanın ne olduğunun anlamaya çalışıldığı’ ifade edilirken, Başbakan’ın 13:30’da yapacağı basın açıklamasının beklendiği dile getirildi.

Barolar Birliği Başkanı Esendağlı:

“Bankalarda bu işletmelerin çeklerinin işlem gördüğüne ilişkin yoğun şikayet aldık”

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, dünden beri çok fazla şikayet aldıklarını belirterek, sosyal medyada açıklamada bulundu. Esendağlı’nın paylaşımı şu yönde:

“Bu olmadı…

Ekonomiden önce sağlığa odaklanalım. Evet, bu doğru ama ekonomik konularda belirsizlik, standartsızlık ve karmaşa yaratırsanız, insanları evde tutmak zorlaşacaktır. Bunu da görmezden gelmemek gerek.

Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan ekonomik tedbirler paketinin 16. Maddesinde faaliyeti durdurulan işletmelerin keşide ettikleri çeklerin takasa gönderilmemesine ilişkin uygulamanın uzatılacağı açıkça ifade edilmişti. Bu işletmeler, Bakanlar Kurulunun bu açıklamasına göre pozisyon aldılar, kendilerini ayarladılar. Halbuki dün, bankalarda bu işletmelerin çeklerinin işlem gördüğüne ilişkin yoğun şikayet aldık.

Başbakanın dün akşamki açıklamasından anlıyoruz ki, hükümet bu tedbirden vazgeçti. Onun yerine çeke 30 gün öteleme ve kredi sağlama gibi bir yöntemden bahsediliyor.

Tamam ama insanlar hazırlıksız yakalandı buna. Şimdi hükümetin açıkladığı pakete güvenmenin bedelini mi ödeyecekler? Bu şekilde apar topar takasa gönderilen çeklerin karşılığı ödenebilecek mi? Bunun piyasaya bir faydası olacak mı? Açıklanan ekonomik tedbirler böyle sürprizli değişmeye devam edecek mi?”