“Cehennemi yaşadık”

Lefkoşa’da dün sabahın ilk saatlerinde Surlariçi bölgesinde bir evde elektrikli sobadan çıktığı tespit edilen yangında üç ev zarar gördü. 17 yaşındaki Alperen Başarır ise, dumandan etkilendi, ellerinde ciddi derecede yanıklar meydana geldi

CANLARINI ZOR KURTARDILAR… Altı kişilik ailenin kaldığı evde yangına uykuda yakalanan Başarır ailesi canlarını zor kurtardı. Yangın sonucu ev küle dönerken, içindeki eşyalarda kullanılmaz hale geldi.

Devrim DEMİR

Lefkoşa Surlariçi Ali Yüzbaşı Sokak’ta dün sabah İbrahim Başarır’a ait evde çıkan yangında ev küle dönerken, 17 yaşındaki Alperen Başarar da yaralandı.

İki katlı evin üst katındaki 17 yaşındaki Alperen Başarır’ın yatak odasında çıkan yangın, aileye kâbus dolu anlar yaşattı.

Alevler, sobanın battaniyeye temas etmesi ile kısa sürede uykuda olan Alperen Başarır’ı da sardı. Korku içinde uyanan ve dumandan etkilendiği için odasının kapısını güçlükle açan 17 yaşındaki gencin çığlıkları evde uyuyan 5 kişinin de hayatını kurtardı.

Can havli ile kendilerini sokağa atan aile, gözyaşları içinde yardım bekledi.

Alevlerden etkilenen Alperen Başarır, komşularının yardımı ile hastaneye yetiştirildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve ellerinden ise derin bir şekilde yaralanan Alperen Başarır, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Çıkan yangın sonucu Başarır ailesinin evi küle dönerken, aileye komşuları sahip çıktı.

Baba İbrahim Başarır, korku dolu anları YENİDÜZEN’e anlattı.

“Tek varlığımız evimiz”

İbrahim Başarır, sabah erken saatlerde oğlunun çığlığı ile yataktan fırladığını gözünü açtığında ise evde dumanlar olduğunu söyledi. Başarır, evde 6 kişi olduklarını kendilerini sokağa zor attıklarını ifade etti.

“Yangın oğlumun odasında başladı. Battaniye soba ile temas etti, tutuştu. Daha sonra alevler oğlumu sardı, fark etmeseydi hepimiz ölecektik. Önce onu dışarıya çıkardım, komşularım hastaneye yetiştirdi. İtfaiye kısa sürede geldi, ambulans ve polis de öyle. Komşularımız bizi bırakmadı, kış ortasında sokakta kalmadık ama tek varlığımız evimiz küle döndü. Gereken yerden yardım gelirse seviniriz.”

Anne: “Oğlumun çığlığı ile uyandım”

Emine Başarır, yaşadığı korku dolu anları gözyaşları içinde anlattı. Oğlunun çığlığı ile uyandığını her yerin alevler içinde olduğunu göründüğünü söyleyen Emine Başarır, “cehennemi yaşadık” dedi. Başarır, “Sabahın ilk saatleri oğlumun çığlığını kulağımda duydum. Nasıl kalktığımı bilmiyorum, ‘baba yanıyorum kurtar’ diye bağırıyordu. Astım hastasıyım, hala yerimden kalkamıyorum. Evimiz gözümüzün önünde küle döndü” dedi.

Alperen Başarır: “Uyandığımda ateşin içindeydim”

Dün sabah saat 04.45 sıralarında uyuduğu odada çıkan yangın sonucu ellerinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 17 yaşındaki Alperen Başarır, yaşadığı kâbusu anlattı.

“Gece yattığımda soba yanıyordu. Uyuyakaldım, vücudumda sıcaklık hissettim gözümü açtığımda yanıyordum, kalkmaya çalıştım başım dönüyordu. Kapıya koştum açamadım, geri banyoya döndüm battaniyeye su dökmeye çalıştım duman beni çok etkilemişti. Kapıyı açmakta çok zorlandım, çok korktum ellerim ve yüzümü hissetmiyordum.”

Ayyıldız Mahalle Muhtarı Ayla Talik:

“Korkunç bir güne uyandık”

Başarır ailesinin karşı komşusu ve Ayyıldız Mahallesi Muhtarı Ayla Talik, korkunç bir güne uyandıklarını anlattı.

Sabah 04.45 sıralarında uyandığını kahve yaptığını ve çığlık duyduğu zaman kapıya koştuğunu anlatan Talik, “Kapıyı açtığım zaman kıpkırmızı bir alev gördüm evim yanıyor sandım. Dışarıya can havli ile çıktığımda komşularımın evi yanıyordu. Yanıyorlar diye bağırmaya başladım, herkesi uyandırdım. Panikten itfaiyeyi aramak yerine polisi aradım bu arada Alperen’i hemen komşular hastaneye yetiştirdi. Çok kısa sürede polis, itfaiye ve ambulans olay yerine geldi. Korkunç bir yangındı, tek sevindiğimiz can kaybı yaşanmaması” dedi.

“Duyarsızlık itfaiyeyi engelledi”

Korkunç bir sabah yaşadıklarını ifade eden Ayla Talik, mahallenin dar bir sokakta olduğunu, itfaiye araçlarının büyük olduğu için sokağa giremediğini, karşıdaki arsanın da boş olmaması nedeniyle itfaiyenin girişinin engellendiğini kaydetti.

Talik,” Minnoş Apartman sakinleri özel mülk olan boş arsaya araçlarını koyarak girişi her zaman engelliyor. Bu sabah yaşadıklarımız bunu bir kez daha gösterdi. Arsa girişi açık olsaydı saniyeler içinde itfaiye eve ulaşacaktı. Araçlar olduğu için itfaiye sokağa giremedi zaman kaybetti. Oradaki arsanın kapanmaması gerek, ilgili yerlere gerekli yazımı ulaştıracağım. Minnoş apartman sakinlerini de uyandırdık ve araçları çektirdik ikinci itfaiyenin kısa sürede olay yerine ulaşması için. Çok korkunç bir güne başladık, herkese geçmiş olsun” dedi.

İki evin çatılarında zarar oluştu

Dün sabah saat 05.30 sıralarında Lefkoşa Surlariçi bölgesi Ali Yüzbaşı Sokak içinde İbrahim Başarır’a ait evde çıkan yangın sonucu evin üst katında bulunan iki yatak odası, muhtelif eşyalar, evin asma tavanı, plastik su deposu ve ısıtıcı yanarak zarar gördü. Yangının evin bitişiğinde bulunan diğer iki eve de sıçraması sonucu Erbil Nuraç ve Melek Dener’e ait evin çatıları yanarak zarar gördü.

Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.