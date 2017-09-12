CEBİMİZDEKİ PARA ERİDİ!

Ayşe GÜLER

REKOR ELEKTRİKTE!... Akaryakıt, elektrik ve tüp gaz fiyatları 1.5 yıllık dönemde deyim yerindeyse rekora koştu. Rekor artış elektrik fiyatlarında yaşandı. Önce ‘ön zam’ ile tanışan yurttaşın cebinden elektrik ücretleri için 1.5 yıllık dönemde %30 oranında daha fazla para çıktı DÖVİZDE CİDDİ HAREKETLENME… Uygulamaya konan zamlar dışında dövizde de ortalama %19.35’lik ciddi yükseliş görüldü. Dolar’da %19.6, Euro’da %27.6, Sterlin de ise %10.86 oranında artış yaşandığı, Türk Lirası’nın günden güne eridiği resmi kayıtlara geçti. HP ORANLARI DÜŞÜNDÜRÜCÜ!... Yapılan zamlara rağmen ise Hayat Pahalılığı oranları ise düşündürdü. 2017’nin ilk 6 aylık döneminde hayat pahalılığı oranı % 7.68 olarak belirlendi. Bu rakam 2016’da yıllık enflasyon %10.22 olmuştu. BİLANÇO AĞIR: Akaryakıtta %12.62 ARTIŞ,

Elektrikte %30 YÜKSELİŞ,

Tüp gazda %20 ZAM,

Dövizde 19.35’LİK ARTIŞ.

2016’da yıllık enflasyon %10.12, 2017 Haziran HP oranı: %7.68

UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin göreve gelmesinin ardından yürürlüğe giren zamlar ile döviz kurlarındaki yükseliş cep yaktı, yurttaşların alım gücü eridi.

Nisan 2016’dan bugüne kadar geçen 1.5 yıllık sürede akaryakıta ortalama %12.62’lik artış yapıldı, elektrik ise %30’luk zam oranı ile çarptı.

Ardı ardına yapılan zamlarla gündemden düşmeyen tüp gaz fiyatları ise 8 kez değişti, % 20 zamlandı.

Türk Lirası’nın günden günde değer kaybetmesiyle dövizde %19.35’lik yükseliş yaşandı.

Yapılan zamlara rağmen ise Hayat Pahalılığı oranları ise düşündürdü.

2017’nin ilk 6 aylık döneminde hayat pahalılığı oranı % 7.68 olarak belirlendi.

Bu rakam 2016’da yıllık enflasyon %10.22 olmuştu.

Art arda zamlar!...

AKARYAKITTA %12.62 ARTIŞ!

Akaryakıt fiyatları Nisan 2016 ila Eylül 2017 arasındaki sürede ciddi anlamda zamlandı.

Benzin türlerinin her kalemi 8 kez arttı, 3 kez de indirime gidildi.

Söz konusu sürede 97 oktan benzinde %11.5’lik artış yaşandı, bu artışı %12.23’lük artışla 95 oktan benzin fiyatı takip etti.

Euro Diesel fiyatında ise %14.5’lik, gazyağında ise %12.25 oranında yükseliş yaşandı.

Mayıs 2016’da 3.47 TL’den satılan kurşunsuz 97 oktan benzin 3.47 TL’den 3.87 TL’ye yükseldi.

95 oktan benzin ise 40 kuruşluk artışla 3.27 TL’den 3.67 TL’ye satılmaya başlandı.

3.03 TL’den satılan Euro Diesel’in ise 1.5 yıllık dönemde 3.47 TL’ye satıldığı kayıtlara geçerken, son olarak gazyağı fiyatı ise 3.02 TL’den 3.39 TL’ye yükseldiği belirlendi.

2 indirim, 6 kez zam!

TÜP GAZDA FİYAT ANALİZİ: %20

Her evin ‘demirbaşı’ tüp gaz fiyatlarında da Nisan 2016 yılından itibaren 8 kez fiyat değişikliğine gidildi.

Tüp gaz fiyatları, yaklaşık 1.5 senede 6 kez zamlanırken 2 kez de indirime gidildi.

39 TL’ye satılan ve bugün itibariyle 47 TL’den raflarda yerini alan tüp gazda %20’lik fiyat artışı yaşandığı kayıtlara geçti.

UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin Nisan 2016’da göreve gelmesinin ardından tüp gaz fiyatlarındaki ilk zam Kasım ayında yapıldı.

Daha önce 39 TL’ye satılan tüp gaz fiyatları 3 TL’lik zamla 42 TL’ye yükselmişti.

2017 yılında gaz fiyatlarında neredeyse rekora koşuldu.

Hemen her ay fiyatlarda değişikliğe gidilirken, bazı aylarda birden çok artış yapılması dikkat çekti.

Örneğin yeni yıla ‘zam’ ile başlayan tüp gaz fiyatı 42 TL’den 45 TL’ye yükseldi.

Ocak ayında bu artışla birlikte 2 artış daha yapıldı.

Önce 46 TL’ye yükselen tüp gaz fiyatı, 15 gün sonra bu kez Şubat ayında yeniden düzenlendi ve 46.5 TL olarak satışa sunuldu.

Şubat ayından sonra Mart ayında da zamlanan tüp gaz fiyatı 47.5 TL olarak belirlendi.

Art arda yapılan zamlar ciddi tepki aldı, Mayıs ve Haziran aylarında fiyatlarda gerileme görüldü.

Mayıs’ta 44.75 TL’ye gerileyen tüp gaz fiyatı, Haziran’da 44.25 TL’ye düştü.

Fiyatlardaki gerileme çok uzun sürmedi, son zam geçtiğimiz gün yapıldı, yüzde 9.772lik artışla tüp gaz fiyatı 44.25 TL’den 47 TL’ye yükseldi.

Önce ‘ön zam’ geldi, esas ‘zam’ da gecikmedi!

ELEKTRİK YAKTI: %30 ZAM!

Tüp gaz ve akaryakıt fiyatları dışında elektrik fiyatlarında art arda yapılan artış da cep yaktı.

Elektriğe ‘ön zam’ Kasım 2016’da yapıldı. En çok elektrik diliminin tüketildiği 02 Konut Tarifesi (0-250 kWS) 0.40 kuruş iken artışla birlikte 0.42 kuruş olmuştu.

02 Konut Tarifesi (251-500 kWS) ise 0.45 kuruştan 0.49 kuruşa yükselmişti.

Yapılan düzenleme ile 22 tarife yüzde 3 ila yüzde 15 arasında zam meydana gelmişti. Bu zammın ortalaması %10 olarak belirlenmişti.

Bununla birlikte 26 Aralık 2016 tarihinde, yeni yıl öncesinde yurttaşlar %23’e varan zam uygulaması ile karşı karşıya kalmıştı.

Yeni düzenleme ile %9 ila %20 arasında elektrik fiyatlarına zam yapılmıştı.

Yapılan zam tarifelere 10 ila 15 kuruş arasında yansırken, KDV ile birlikte bu oran yüzde 23 olarak belirlenmişti.

Ön zamla birlikte elektriğe toplamda %30’luk artış yapıldığı kayıtlara geçmişti.

Türk Lirası günden günde eridi…

DÖVİZDE %19.35 YÜKSELİŞ!

1.5 yıllık dönemde Türk Lirası eridi, döviz kurlarındaki hareketlilik ise durdurulamadı.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre dövizde ortalama %19.35 oranında artış görüldü.

Nisan 2016’da 2.85 TL’den işlem gören dolar dün 3.41 TL’yi gördü.

Söz konusu dönemde dolar %19.6 oranında değer kazandı.

Euro ve Sterlin de durum değişmedi. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında 3.22 TL olan Euro, dün 4.11 TL’den işlem gördü. Euro’nun geçen sürede %27.6 oranında değer kazandığı, TL’nin de eridiği resmi kayıtlara geçti.

Sterlin de 4.05 TL’den %10.86 oranında artışla 4.49 TL’ye yükseldi.