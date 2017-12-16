Çayönü'nde hırsızlık olayı yaşandı

Çayönü’nde önceki gün öğle saatlerinde Mırza Tayyab Aslam Baig’in evine hırsız girdi. Evden 150 TL ve 5 ABD Doları nakit para çalındı.

Meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan Ş.D. (E-21) tutuklandı.

Ercan'dan 26 bin ABD Dolarıyla çıkmaya çalıştı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Ercan Havaalanı’ndan dün öğleden sonra 26 bin ABD Doları nakit parayla çıkış yapmaya çalışan M.G.(E-23) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Para ve Kambiyo Yasası’na göre 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla nakit para yolcu beraberinde yurt dışına çıkarılmak istenirse, yetkili makamlara beyan edilmesi gerekiyor.