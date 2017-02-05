Çayırova’da iş kazasında feci ölüm

Çayırova’da bir şantiyede gerçekleşen iş kazası ölüm ile sonuçlandı. Beton mikserine düşen ve kimliği belirlenemeyen Bangladeş uyruklu bir işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Anımsanacağı üzere Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Hasan Felek, iş kazalarıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası” ve tüzüklerinin bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetmişti.

Felek, özel sektörde sendikalaşmanın, örgütlenmenin açılması ile iş kazalarının daha da azalacağını anımsatmıştı.

Felek, “2016 yılında 8 çalışanı iş cinayetlerine kurban verdik. Bu iş kazalarının ve iş cinayetlerinin önlemlerinin alınmasını acilen talep etmekteyiz” demişti.

Hasan Felek, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası ve tüzükleri hayata geçirilmeli, işçi sağlığı ve iş güvenliğine uymayan işverenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenip, caydırıcı cezalara çarptırılmalıdır. Özel sektörde sendikalaşmanın, örgütlenmenin önünün açılması ile iş kazalarının daha da azalacağı düşüncesindeyiz. Sendikalar, iş güvenliği tedbirlerinin alınması noktasında aktif rol oynayacaktır” diye konuşmuştu.