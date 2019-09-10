Sol Hareket adına açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs konusundaki açıklamalarını şiddetle kınadıklarını belirtti ve “Çavuşoğlu'nun sözlerini bizzat kendisine iade ederiz” dedi.

Korkmazhan yaptığı yazılı açıklamada, garanti sisteminin Kıbrıslı Türklerin güvenliğiyle hiçbir ilgisinin olmadığını savundu ve bu anlaşma ile Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını garanti ettiğini belirtti.

“BAŞKONSOLOSLUĞA KARŞIYIZ”

Mağusa'da açılacağı açıklanan TC başkonsolosluğuna karşı olduklarını kaydeden Korkmazhan, “Türkiye'deki tek adam rejiminin, Kıbrıs'ta yeni bir müzakere sürecinin başlaması yönünde ortaya konan çabaları sabote etmeye çalıştığını ve çözüm istemediğini” iddia etti.