“Çavuşoğlu’nun ‘hain’ söylemi kabul edilemez”

UniteCyprusNow yazılı bir açıklama yaparak, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyareti sırasında güvenlik ve garantiler konusundaki görüşleri nedeniyle görüşleri ‘hain’ diye nitelendirilmesini kabul edilemez bir durum olduğunu savundu.

UniteCyprusNow ayrıca, Kıbrıslı Türklerin görüşmelerde kendilerini temsil etmeleri için bir lider seçtiğini de hatırlattı.

Açıklamanın tam metni şu şekilde;

“Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs’ı ziyaret ettiği sırada yaptığı açıklamalar Kıbrıs sorununun çözüm umutlarına zarar vermiştir. UniteCyprusNow olarak, güvenlik ve garantiler konusundaki görüşleri nedeniyle kişilerin hain diye nitelendirilmesini kabul edilmez buluyoruz.

Sayın Çavuşoğlu’na Garanti Antlaşması’nın yalnızca Kıbrıslı Türklerin korunmasıyla değil, ayni zamanda Kıbrıs’ın bütünlüğüyle de ilgili bir anlaşma olduğunu ve çözüm sonrasında taraflardan birinin güvenliğinin diğerinin güvenliğine halel getirmeyecek şekilde olması gerektiğini hatırlatırız. Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs sorunu görüşmelerinde kendilerini temsil etmeleri için bir lider seçmişlerdir. Garantör güçler sürece olumlu katkı yapmalı ve çabalarına zarar vermek yerine onları çözüm yönünde desteklemelidirler. Türkiye dahil hiç bir taraf görüşmelerin geleceğine ilişkin tek başına karar verme hakkına sahip değildir.

Sayın Nikos Anastasiadis’in iki devletli çözüm yönünde sözler verdiğine ilişkin iddialar hakkında ise Kıbrıslıların büyük çoğunluğunun iradesinin ülkelerinin bölünmesinin karşısında olduğunu vurgularız. Bu irade hem sıklıkla yapılan kamuoyu yoklamalarıyla hem de seçimleri federal çözümle ülkeyi birleştirmeyi vaat eden liderlerin kazanmalarıyla kendini göstermektedir.

Taraflar ivedilikle görüşmelere başlayabilmek için BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından kendilerinden talep edilen referans belgesi üzerinde uzlaşamamışlardır. Her iki lider de federal bir çözüm vaadiyle seçilmişlerdi. UniteCyprusNow, liderlerin uzlaşamamış olmasını ve ilgili taraflarca da itiraf edildiği üzere Crans Montana’da çözüme bu kadar yaklaşmışken şimdi çözümden giderek uzaklaşmamızı kabul edilmez bulmaktadır.

Kendilerine ait olan birleşik bir ülkede yaşamak Kıbrıslıların hakkıdır. Geleceğine ilişkin nihai kararları da onlar almalıdır.”