Mide ve karın ağrısı şikayeti ile önceki gün hastaneye başvuran Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun durumu iyi.

Cumartesi akşamı midesinde ve karnındaki sıkıntı ile Mağusa Devlet Hastanesi’ne başvuran Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun gerekli tetikleri ve testlerinin ardından birkaç saat içinde taburcu olduğu belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın bölümünden alınan bilgide Çavuşoğlu’nun durumunda bir sıkıntı bulunmadığı ve görevinin başında olduğu belirtildi.