Çavuşoğlu’ndan 1 Haziran mesajı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, geleceğin teminatı olan çocuklara güven içerisinde yaşayacakları bir gelecek sunmanın ve onları en iyi şekilde yetiştirmenin önemine dikkat çekti.

Çavuşoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Bedensel, zihinsel, ruhsal ve ahlaki gelişimlerini sağlayacak bir yaşam standartdının da her çocuğun hakkı olduğunu vurgulayarak devam eden Çavuşoğlu, “Tüm çocukların sağlıklı ortamlarda, en iyi şekilde yetiştirilmeleri ve kaliteli eğitim alabilmeleri için atılması gereken adımların farkındayız. Çocuklarımızın her zaman destekçileri olacağız ve onlara daha güzel yarınlar sağlamak adına var gücümüzle çalışacağız. Bu anlamlı gün vesilesiyle, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutlar, tüm çocukların geleceklerine güvenle bakmalarını, mutluluğun ve huzurun daim olduğu günlerde yaşamalarını temenni ederim”