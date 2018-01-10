Çavuşoğlu'ndan siyasi partilere telkin

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’de pazar günü yapılan seçimlere işaret ederek, “Hükümet kurmada karamsarlık var. Umarım 'koalisyona girmeyiz' gibi açıklamalar bir kenara bırakılır, inşallah hükümet kurulur. Biz de KKTC ile ilgili atacağımızı adımları atarız ama Kıbrıs müzakereleriyle ilgili ne yapacağımızın kararını da birlikte vermemiz gerekiyor. 2018 de bu bakımdan kritik bir yıl olabilir” dedi.



Kıbrıs açısından 2017'nin kritik bir yıl olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, kalıcı bir çözüm için çaba harcadıklarını anımsattı.