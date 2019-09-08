Çavuşoğlu’ndan Kıbrıs’ın iki yanına sert mesajlar

ORTAK KOMİSYON: “Kudret beyle üzerinde çalıştık, Akıncı açıkladı, reddettiler.” MÜZAKERE: “Kaldığımız yerden devam etmemiz mümkün değil.” GARANTÖRLÜK: “Bu tarafta ya da o tarafta kim modası geçti diyorsa hıyanet içindedir.” “Mağusa’ya Başkonsolosluk açılacak, talimatı Erdoğan verdi” “Suyu getirdik, elektrik getirmek için çalışmalara başlayacağız.”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile birlikte Yenierenköy’de vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Yenierenköy Belediye Plajında yer alan sohbet toplantısında vatandaşlara daha iyi hizmet vermek amacıyla Mağusa’ya konsolosluk açacaklarının müjdesini verdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, ülkede yapacağı temaslar hakkında bilgi vererek her geldiğinde farklı bölgelerde vatandaşlarla bir araya geldiğini söyledi.

Daha önce Gaziköy’de vatandaşlarla bir araya geldiğini anımsatan Bakan Çavuşoğlu, böylelikle Kıbrıs Türk Halkının hizmet olarak ne beklediği hakkında bilgi sahibi olduğunu da kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, Anavatan Türkiye olarak KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini vurgulayarak, “bundan sonra da olmaya devam edeceğiz hiç tereddüt etmeden, hiçbir şeyden taviz vermeden Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğiz hem de güçlü bir şekilde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ekonomisinin güçlenmesi için ellerinden gelen katkıyı arttırarak devam ettireceklerinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, son imzalanan mali protokollerle birlikte katkıların artarak devam edeceğini söyledi.

“Suyu getirdik elektriği de getireceğiz”

Bakan Çavuşoğlu, ekonomiyi güçlendirmek adına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile yakın işbirliği içerisinde çalışacaklarını dile getirerek, “malum suyu Adaya getirdik şimdi ise elektriği getirmek için çalışmalar yapıyoruz, Sayın Başbakan ve Dışişleri Bakanının Ankara’ya yaptığı son ziyarette sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki kararlılığımızı da kendilerine iletmişlerdir ve burada böylelikle elektriğin maliyetini de düşürmüş olacağız” dedi.

“Kıbrıs Türk halkının hakkını yedirtmeyeceğiz”

Türkiye’de olan tüm imkanları Kıbrıs Türk halkına da sunmaya çalıştıklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için atılan adımların yapılan yatırımlarla sınırlı olmadığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, “malumunuz Doğu Akdeniz de Hidrokarbon faaliyetlerini Rum kesimi uyarılarımıza rağmen Rum kesiminin hamisi olan Avrupa Birliği ve Yunanistan’a da yaptığımız uyarılara rağmen Uluslararası toplumda yaptığımız uyarılara rağmen devam ediyor, biz kendilerine Ada etrafındaki Hidrokarbon zenginliklerinde Kıbrıs Türk halkının da hakkı olduğunu söyledik ve kesinlikle Kıbrıs Türk halkının hakkını yedirtmeyeceğimizi net bir şekilde kendilerine ilettik” şeklinde konuştu.

Yapılan uyarılara duyarlılık gösterilmediğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, en sonunda Türkiye Cumhuriyeti’nin de 2 tane sondaj gemisi göndererek arama çalışmalarına başladığını anlattı.

“Kudret beyle üzerinde çalıştık, Akıncı açıkladı, reddettiler.”

Bakan Çavuşoğlu, sondaj araştırmaları başlayınca Rum tarafının paniklediğini dile getirerek, “bizim derdimiz kimseyle kavga etmek değil Kıbrıs Türk Halkının hakkını, sözlü olarak söylüyorsunuz garanti altına alın işte KKTC sayın Dışişleri Bakanı Kudret beyle de üzerinde çalıştık daha sonra da sayın Akıncı açıkladı, yine bir ortak komisyon kurma teklifinde bulunduk bu son derece paylaşımcı adaletli ve çözüm yolu öneren bir yaklaşımdı” diyerek Rum tarafının açıklama yapılır yapılmaz ret ettiğini ifade etti.

Rumların derdinin başka olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “onlara buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum sizin burada yani arkasına sığındığınız kimse ister Avrupa Birliği olsun ister Yunanistan olsun isterse kim olursa olsun hiç kimse bizim buradaki faaliyetlerimizi engelleyemez, paylaşmayı öğreneceksiniz bugüne kadar paylaşmayı bilmedikleri ve istemedikleri için Crans Montana da yine aynı şekilde Annan planı olsun de 60 yıldır maalesef bir çözüme gidemekdik çünkü Crans Montana da Anastadiyadis’in bizzat bana da söylediği gibi Kıbrıs Rum halkı Türklerle Kıbrıs Türk halkıyla hiçbir şeyi paylaşmak istemiyor hatta şöyle bir şey söyledi hasta haneyi bile paylaşmak istemiyor bizim halkımız, o yüzden ben bir çözüme gidemem dedi Crans Montana’da söyledi, hadi dedi iki devlet çözüme gidelim ama şimdi seçimler var bunu açıklamayalım dedi seçimler bitti kimisine iki devletli diyor kimisine federasyon kimisine konfederasyon diyor her gün yeni bir şey uyduruyor” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Rum tarafının her gün yeni bir şey uydurduğunu dile getirerek Rum tarafının önce dürüst olup ne isteyip ne istemediğini söylemesi gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti olarak çözümden yana olduklarını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “ama siyasi eşitliğin ve aynı şekilde Kıbrıs Türk halkının tüm hakları etkin katılım dahil koruyan bir çözüm varsa, yok efendim 0 garanti 0 güvenlik bu bizim için rüya bile olamaz hayal bile olamaz” dedi.

Bu söylemleri modası geçmiş olarak nitelendirenlere de atıfta buluna Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti olmasaydı hidrokarbon konusunda Kıbrıs Türk halkının haklarını yitip gideceğini belirtti.

“Kuzeyde bunu bir kitle söylüyorsa bilin ki gaflet ve hıyanet içindedir”

Bakan Çavuşoğlu, her zamankinden fazla Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğine ve garantörlüğüne ihtiyaç olduğunu vurgulayarak “bu tarafta ya da o tarafta kim bunun modası geçmiş diyorsa özellikle Kuzeyde bunu bir kitle söylüyorsa bilin ki gaflet ve hıyanet içindedir” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, “çözümden yanayız nasıl olsun diye bir çözüme başlamaktan yana değiliz neyi müzakere edeceğimizi belirleyeceğiz. Ondan sonra da çerçevesini belirleyeceğiz. Siyasi eşitlik var mı? Dönüşümlü Başkanlık var mı? Ve diğer Kıbrıs Türk halkının haklarını garanti altına alacak konular var mı? Ona bakacağız bunlar belirneirse sonuç odaklı olursa o zaman bir müzakereye başlarız. Kaybedecek vaktimiz yok” dedi.

“Crans Montana’da kaldığımız yerden devam etmemiz mümkün”

“Crans Montana’da kaldığımız yerden devam etmemiz mümkün değildir çünkü ben o toplantıya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın talimatı ile giderken bu anlamda yapacağımız bu son müzakeredir eğer burada başarısızlık olursa bir daha böyle bir müzakereyi yapmayacağız dedik ve bu sözümüzün de arkasındayız. Yani kaldığımız yerden devam etmemiz mümkün değildir” diyen Balan Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının oyalanmaya tahammülü olmadığını ifade etti

Mağusa’da Başkonsolosluk açılıyor

Türkiye’nin dış politikasının önceliklerden birisi de vatandaşlara eh iyi hizmeti en hızlı bir şekilde yerinde vermek olduğunu da kaydeden Çavuşoğlu, “Mağusa'da başkonsolosluk açıyoruz” dedi.

Karpaz bölgesindeki vatandaşların elçilik işleri için Lefkoşa’ya gelmemesi için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın talimatıyla konsolosluğunun açılacağını belirten Çavuşoğlu, yerin de belirlendiğini, Kasım Kaban’ın da başkonsolos olacağını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Karpaz bölgesinin de kalkınması için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söyleyerek konuşmasını tamamladı.

Çavuşoğlu’nun programı:

Çavuşoğlu temasları çerçevesinde bugün ilk olarak saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek.

Çavuşoğlu, ardından saat 10.35’te Cumhurbaşkanlığı’nda yer alacak yuvarlak masa toplantısına katılacak.

Toplantı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meclis’te yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Çavuşoğlu, saat 13.00’te Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından verilecek öğle yemeğine katılacak ve saat 14.30’ta Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

Çavuşoğlu, temaslarını tamamlamasının ardından bu akşam KKTC’den ayrılacak.

Türkiye Dışişleri Bakanı’nın KKTC’deki programına ilişkin Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklamada, Çavuşoğlu’nun, Kıbrıs konusu ile Doğu Akdeniz’dekison gelişmeler başta olmak üzere gündemdeki konuları KKTC makamları ve siyasi parti liderleriyle ele alacağı kaydedildi.