Çavuşoğlu: Türk askerini hiç kimse durduramaz

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi ile ortak basın toplantısında, Suriye hükümeti güçlerinin Afrin'e gireceği yönündeki haberlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bizim Zeytin Dalı operasyonumuzun ve Fırak Kalkanı operasyonumuzun hedefi belli, teröristleri buradan yok etmek. Her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda vurgumuzu yapıyoruz. Rejim buraya girer mi, girmez mi? Girerse ne için girer, bu önemli. Eğer rejim buraya PKK'yı, YPG'yi temizlemek için girerse sorun yok. Eğer YPG'yi korumak için giriyorsa bizi, Türk askerini hiç kimse durduramaz."

Çavuşoğlu, Bu Afrin için de geçerlidir, Menbiç için de geçerlidir. Fırat'ın doğusu için de geçerlidir" diye konuştu.

Öte yandan, Sputnik'e konuşan YPG'nin Afrin Sözcüsü Brusk Haseke, Suriye ordusunun Afrin'e gireceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu konuda bir gelişmenin olması durumunda kamuoyuna açıklama yapacaklarını söyledi.

Suriye ordusunun Afrin'e gireceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Haseke, şöyle konuştu:

"Biz defalarca Suriye ordusu Afrin'e girmedi dedik. Girecek de değil. Eğer bir anlaşma gelişme olursa resmi bir açıklama yaparız. Bu haberlerden artık bıktık. Eğer Suriye ordusu Afrin'e gelecekse bunu sizden, kamuoyundan saklamayız. 'Ordu Afrin halkına yardım etmeye gelecek' deriz. Afrin ve Halep'teki siviller bazen sivil otobüsler geldiğine 'İşte Suriye ordusu geldi' diyorlar. Yanlış anlıyorlar. "

Haseke Suriye ordusu ile YPG arasında Afrin için görüşmeler yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya ise yanıt vermekten kaçındı. Haseke bu konuda herhangi bir bilgileri olmadığını belirtti.

SURİYE AFRİN'E GİRİYOR

Suriye devlet televizyonu El İhbariye, Suriye yönetimi yanlısı güçlerin bir kaç saat içinde Afrin'e gireceğini bildirdi.

TV kanalı haberde kendi muhabirinin verdiği bilgiyi aktardı.

Kanal, gelişmeyi son dakika haberi olarak geçti.

Suriye'nin kuzeyindeki Kürt yönetimine danışmanlık yapan Badran Jia Kurd adlı bir yetkili Pazar günü, Reuters Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Kürt güçleri ve Şam yönetiminin, Suriye Ordusu'nun Afrin'e girmesi için anlaşmaya vardığını söylemişti.

Kurd, Suriye Ordusu güçlerinin önümüzdeki iki gün içinde sınır hattı boyunca konuşlanacağını ve iki gün içinde bölgeye girebileceğini savunmuştu.

'TÜRK GÜÇLERİNİ GERİ PÜSKÜRTMEK İÇİN'

Üst düzey bir Kürt yetkili, pazar günü yaptığı açıklamada, Suriyeli Kürt güçlerle Esad hükümetinin, Türkiye'nin harekatını geri püskürtmek için Afrin'e Suriye ordusunun girmesi yönünde anlaşmaya vardığını söylemişti.



İRAN BİR SÜREDİR SERT ÇIKIYOR

El İhbariye'nin geçtiği haber öncesinde, Astana sürecinin üç garantöründen biri olan İran'dan, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in ''Afrin sorunu için en iyi çözüm yolu, elimizdeki yasal ve meşru kaynaklardır, yani Suriye hükümeti aracılığıyladır'' açıklaması gelmişti.

SURİYE-TÜRKİYE GÜÇLERİ BURUN BURUNA GELİRSE

ABD merkezli haber ajansı AP, anlaşmanın Türkiye'nin güçlerini çekmesi ve bir aydır hem havadan hem karadan devam eden harekatı sona erdirmesine yol açabileceği yorumunu yaptı. AP, bu konuşlanmanın, Suriye hükümet güçlerini Türkiye sınırına daha da yaklaştıracağına dikkat çekti.

Türkiye geçen ay Afrin'de "terör örgütü" diye tanımladığı YPG güçlerine karşı Zeytin Dalı operasyonunu başlatmıştı.