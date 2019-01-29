Ayşe GÜLER

Meclis Genel Kurulu’nda ‘süt politikası’ konuşuluyor.

UBP İskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, ülkede halen süt politikasının belirlenmediğini dile getirerek, yapılan zamlardan tüm kesimlerin rahatsız olduğunu öne sürdü.

Tarım Bakanı Erkut Şahali ise 2019 bütçesinde 160 milyon TL’lik Tarım Destek Bütçesi içerisindeki 60-70 milyon TL’nin ya doğrudan yada dolaylı olarak süte ayrıldığını, bu kaynağın hayvancılık sektörüne gideceği yönünde bilgi verdi.

Sektörün yeniden yapılandırılması gerektiğini söyleyen Şahali, bu bağlamda kalite ve performansın ön planda tutulmasının da şart olduğunu sözlerine ekledi.

Koop-Süt’teki ‘yüksek fiyatlarla’ ilgili soruya da cevap veren Şahali, Koop-Süt yönetiminde yalnızca hükümeti temsilen tek bir kişinin bulunduğunu kaydetti, fiyat belirlenmesinde hükümetin dahil olmadığının altını çizdi.

Çavuşoğlu: Süt politikası belirlenmedi

Saat 11.00’de toplanan Genel Kurul’da ilk sözü UBP İskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu aldı.

Çavuşoğlu, ‘Hükümetin süt politikaları’ ile ilgili konuşacağını ifade etmesine rağmen, yapılan bilimsel araştırmalarda halkın mutsuzluk içinde olduğunu, bu durumun basına da yansıdığını söyledi.

Kontrolsüz derecede büyük zamlar yapıldığını savunan Çavuşoğlu, yapılan zamlardan tüm kesimlerin rahatsız olduğunu öne sürdü.

Çavuşoğlu, ülkede halen süt politikasının belirlenmediğini dile getirdi.

Üretici, imalatçı ve tüketici dengesinin korunarak, sektörün devamının sağlanması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, aksi halde bu alandaki motivasyonun zarar göreceğini belirtti.

Tarım Bakanı Şahali: “60-70 milyon TL hayvancılık sektörüne gidecek”

Çavuşoğlu’nun eleştirilerine Tarım Bakanı Erkut Şahali cevap verdi.

Şahali, yıllardır bu döngünün devam ettiğini söyledi, belli sezonlarında benzer sorunların yaşandığını ifade etti.

2019 bütçesinde 160 milyon TL’lik Tarım Destek Bütçesini yeterli bulmadıklarını belirten Şahali, “Devletin imkanları buna yetti” dedi.

Şahali, bütçe içerisindeki 60-70 milyon TL’nin ya doğrudan yada dolaylı olarak süte ayrıldığını, bu kaynağın hayvancılık sektörüne gideceği yönünde bilgi verdi.

Her işletmeni kendi maliyet analizinin yapması gerektiğini ifade eden Şahali, tarım destek bütçesinin bugünkü Bakanlar Kurulu’nda sonuca ulaştırılacağını dile getirdi.

Şahali, sütün Türkiye’ye ihracatı konusunda ciddi zorluk yaşandığını da ifade etti.

Sektörün yeniden yapılandırılması gerektiğini söyleyen Şahali, bu bağlamda kalite ve performansın ön planda tutulmasının da şart olduğunu sözlerine ekledi.

“Koop-Süt’ün fiyat belirlenmesinde hükümet dahil değil”

UBP Milletvekili Dursun Oğuz, yerinden söz alarak, Koop-Süt’teki ‘yüksek fiyatlarla’ ilgili soru sordu.

Bunun üzerine Şahali, Koop-Süt’ün piyasada faaliyet gösteren aktör olduğunu dile getirdi, yönetiminde yalnızca hükümeti temsilen tek bir kişinin bulunduğunu kaydetti.

Şahali, Koop-Süt’ün bir tedarikçi olduğunu söyleyerek, fiyat belirlenmesinde hükümetin dahil olmadığının altını çizdi.

Amcaoğlu: “Kamu maliyesi 176.5 milyon TL zarara uğradı”

UBP Lefkoşa Milletvekili Olgun Amcaoğlu ‘mali konular’ ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Amcaoğlu, dövizdeki değişikliğin hükümetin kontrolü altında olmadığını ancak ‘kontrolü altında’ olanlara ne yaptıklarını açıklayacağını söyledi.

Ülke ekonomisinin hangi şartlarda 2019’da ele alındığının önemsenmediğini dile getiren Amcaoğlu, yalnızca Ocak ayında 3 uygulama hayata geçtiğini söyledi.

Elektrikte yapılan çalışmalar nedeniyle kamu maliyesinin 120 milyon TL zarara uğradığını belirten Amcaoğlu, hayat pahalılığı ödeneğinin 3 aylığına dondurulmasıyla da 55 milyon TL zarar ile karşı karşıya kalındığı ifade etti.

Ayrıca devletin itilaflı olduğu, şu anda Piyangolar Birimi’nin kullanımında bulunan bir binanın kirasının ödenmesinden dolayı 1.5 milyon TL zarara uğradığını savunan Amcaoğlu, bu rakamların toplamının 1 ay için 176.5 milyon TL’ye ulaştığını öne sürdü.