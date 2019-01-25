Çavuşoğlu siyasi partiler ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul ederek çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Çalışma yemeğinde TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, TC Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik Havacılık Hudut Genel Müdür Vekili Büyükelçi Çağatay Erciyes ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu da yer aldı.

Akıncı-Çavuşoğlu görüşmesine saat 14.00’ten itibaren Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen altı siyasi partinin başkanları da katıldı.

Toplantıya CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı. Toplantıda TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu da yer aldı.



Kıbrıs sorunuyla ilgili değerlendirmelerin yapılacağı toplantıların ardından Akıncı ve Çavuşoğlu saat 15.00’te ortak basın açıklaması yapacak.