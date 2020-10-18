Çavuşoğlu, seçimi kazanan Tatar'ı kutladı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçimi kazanan Ersin Tatar'ı kutladı.

Çavuşoğlu twiter mesajında şunları kaydetti:

"KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar’ı gönülden kutluyoruz. Kıbrıs Türkünün refahı, kalkınması ve güvenliği için hep birlikte çalışacağız. #KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını hep birlikte koruyacağız."