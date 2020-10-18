Çavuşoğlu, seçimi kazanan Tatar'ı kutladı
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçimi kazanan Ersin Tatar'ı kutladı.
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçimi kazanan Ersin Tatar'ı kutladı.
Çavuşoğlu twiter mesajında şunları kaydetti:
"KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar’ı gönülden kutluyoruz. Kıbrıs Türkünün refahı, kalkınması ve güvenliği için hep birlikte çalışacağız. #KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını hep birlikte koruyacağız."
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Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Ersin Tatar
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