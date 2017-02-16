Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs’a geleceğini açıkladı.

Liderler görüşmesi sonrası açıklama yapan Akıncı, "Türkiye'de son günlerde bir diyalogum olmamıştır. Ancak çok büyük ihtimalle sayın Çavuşoğlu önceden planlanmış bir ziyaret için burada olacak... Burada görüşeceğiz" dedi