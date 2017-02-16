Lefkoşa8 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Çavuşoğlu, Pazartesi geliyor
Çavuşoğlu, Pazartesi geliyor

Çavuşoğlu, Pazartesi geliyor

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’Pazartesi Kıbrıs'a geliyor

A+A-

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs’a geleceğini açıkladı.

Liderler görüşmesi sonrası açıklama yapan Akıncı, "Türkiye'de son günlerde bir diyalogum olmamıştır. Ancak çok büyük ihtimalle sayın Çavuşoğlu önceden planlanmış bir ziyaret için burada olacak... Burada görüşeceğiz" dedi

Bu haber toplam 285 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler