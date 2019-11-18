Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya oturmayacağımızı vurgulamak isterim" dedi.



Çavuşoğlu, bu açıklamayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda, TC Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2020 bütçesinin sunumunda yaptı.



Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya oturmayacağımızı sizler huzurunda vurgulamak isterim. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye'nin Kıbrıs Adası'nın batısında ve kuzeyindeki deniz alanlarında meşru hak ve çıkarları bulunmaktadır. Ülkemiz bunları korumak için gerekli tedbirleri almıştır, almaya da devam edecektir. Hem kendi kıta sahanlığımızda kendi haklarımızı, hem de garantör ülke olduğumuz KKTC'nin haklarını korumaya devam edeceğiz."

Küresel sorunların çözümüne yönelik sonuç odaklı tezler ortaya koymak suretiyle uluslararası sistemin adalet ve hakkaniyet ekseninde şekillenmesi için çaba harcadıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Dış siyasetimizin insani yaklaşımını ortaya koyacak şekilde mazlum ve mağdurun yanındayız. Güçlünün değil, haklının yanında yer alacak bir sistemin oluşmasını destekliyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) ve NATO gibi geleneksel üyeliklerinin yanı sıra bölgesel ve tematik çalışmalarıyla öne çıkan çok sayıda uluslararası kuruluş ve süreçlerdeki etkin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, D-8'in reformu, genişlemesi ve mümkünse D-20 haline gelmesi için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve Asya İşbirliği Diyalogu (AİD) dönem başkanlıklarını devraldığını anımsatarak, "Geçen hafta devraldığımız EİT Dönem Başkanlığımız süresinde özellikle ticaretin artırılması ve bağlanırlık konularına öncelik vereceğiz. Gelecek yıl da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dönem Başkanlığını üstleneceğiz." dedi.

Öte yandan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ın, BM 75. Genel Kurul Başkanlığına adaylığını ahiren duyurduklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Bu amaçla lobi faaliyetlerimize başladık. Deneyimli diplomat ve siyaset adamı Büyükelçi Bozkır'ın, bu görevi başarıyla yürüteceğine ve ülkemizin BM'deki temsiline önemli katkıda bulunacağına inancımız tamdır." dedi.