Çavuşoğlu Kıbrıs ziyaretini değerlendiri…

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Esas Kıbrıs davasında ve müzakerede ne söylediğimiz önemli. Biz buna bakarız. Herkesin bu çizgiye gelmesi önemli" dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'daki bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, KKTC'ye yaptıkları ziyaretin verimli ve başarılı geçtiğini söyledi.



Ziyareti ikili ilişkilerin yanında Kıbrıs sürecinde neler yapacaklarını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Crans-Montana'daki başarısızlık sonrasında ortaya yeni seçenekler sunulmaya başlandı. Federasyon için yapılan müzakereler bugüne kadar sonuç vermedi. Rum tarafı da ortaya seçenekler koydu, bizler de ortaya koyduk. Gayriresmi bir şekilde bunları görüşmeye başladık ve bugüne kadar geldik." dedi.

Çavuşoğlu: “Esas burada Sayın Akıncı'nın basın toplantısında ne dediği önemli. Yani basın toplantısında 'Tüm seçenekleri konuşmaya hazırız' demesi önemli ve içeride yaptığımız toplantıda herkesin bu noktaya gelmesi Kıbrıs davasının geleceği için önemlidir. Bu ziyaret ya da burada yaptığımız konuşmalar Kıbrıs'taki sistemi, yönetim sistemini tartışmak değildir. Esas Kıbrıs davasında ve müzakerede ne söylediğimiz önemli. Biz buna bakarız. Herkesin bu çizgiye gelmesi önemli."



Özellikle Kuzey Kıbrıs'ta bazı kişilerin sürekli "Benim ideolojime göre federasyon en iyisidir. Böyle olmalıdır" gibi diktede bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak ya da tüm taraflar olarak tüm seçenekleri gayriresmi bir şekilde değerlendirelim ve bu seçeneklerden hangisi Kıbrıs Türk halkı için yararlıdır, hangisiyle sonuca gidebileceğiz, hangisi tabii ki Türkiye'nin menfaatlerinedir konularını konuşalım, istişare edelim ve buna göre adım atalım demiştik. Bir önceki ziyaretimde de bu konuşulmuştu" diye konuştu.

Girne Amerikan Üniversitesindeki yaptığı konuşmada, "Bir kişinin siyasi görüşüne veya ideolojisine Kıbrıs davası kurban edilemez" demek istediğini vurgulayan Çavuşoğlu, bunun A kişi de B kişi de olabileceğini dile getirdi.

Ziyaretlerinin amacının; KKTC'deki sistemi tartışmak olmadığına da değinen Çavuşoğlu, şunları ifade etti:

"KKTC'de bir demokratik olgunluk var. Bunu zaten görüyoruz. Seçimlerde de bunu görüyoruz. Hatta Güney'den daha fazla olduğunu görüyoruz. Esas burada Sayın Akıncı'nın basın toplantısında ne dediği önemli. Yani basın toplantısında 'Tüm seçenekleri konuşmaya hazırız' demesi önemli ve içeride yaptığımız toplantıda herkesin bu noktaya gelmesi Kıbrıs davasının geleceği için önemlidir. Bu ziyaret ya da burada yaptığımız konuşmalar Kıbrıs'taki sistemi, yönetim sistemini tartışmak değildir. Bu yöndeki beyanlarda zaten gereksiz beyanlar. Esas Kıbrıs davasında ve müzakerede ne söylediğimiz önemli. Biz buna bakarız. Herkesin bu çizgiye gelmesi önemli."

