Çavuşoğlu: "Kıbrıs Türk halkına desteğimiz sürecek"

Başbakan Ersin Tatar, ülkemizde temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul etti.

Bugün öğleden sonra Başbakanlık’ta gerçekleşen kabulde, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da yer aldı.

İlk sözü alan konuk bakan Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına desteğini artırarak sürdüreceğini kaydetti.Çavuşoğlu, UBP-HP hükümetinin TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yürüttüğü çalışmaları desteklediklerini belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, Çavuşoğlu’nun kritik bir safhada ve spekülasyonlar varken adaya gelmesinin ve değerlendirmelerin birlikte yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Tatar, uluslararası dengeler için dikkatli adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Hükümetin çalışmalarına ve Türkiye ile imzalanan işbirliği protokolüne de değinen Tatar, “Ekonomiyi istikrarlı bir ortamda geliştirmek temel hedefimizdir” dedi.