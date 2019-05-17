Çavuşoğlu, Katrougalos ile görüştü
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos’la biraraya geldi.
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos’la biraraya geldi.
Görüşme, Çavuşoğlu’nun Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısı'na katılmak için gittiği, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleşti.
Çavuşoğlu, görüşmenin ardından sosyal medyadan yaptığı kısa açıklamada “Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos’la görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki tüm meseleleri yapıcı biçimde ele aldık.” ifadesini kullandı.
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