'Çavuşoğlu ile sağlıklı bir diyalogumuz var'

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yapılan Ankara davetini kabul etmediği yönündeki haberin doğruları yansıtmadığını açıkladı.

Özersay’ın konu ile ilgili basın açıklaması şu şekilde:

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI KUDRET ÖZERSAY'IN BASIN AÇIKLAMASI

Bugün basında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun şahsımı Ankara’ya davet ettiği ama benim bunu kabul etmediğim yönündeki haber gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu ile aramızda son yaşanan doğal gaz krizinin diplomatik yoldan aşılması da dahil olmak üzere son derece sağlıklı bir diyalog vardır, bundan sonra da böyle olacağı konusunda hiçbir tereddüdüm yoktur.

Hükümetimizin resmi Ankara ziyaretinin hangi tarihte ve ne şekilde gerçekleştirileceği konusunda Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile hepimize uygun ortak bir tarih bulma konusunda birlikte çalışıyoruz.

Hükümetin kurulması ve güvenoyu alması ertesinde özellikle Cumhuriyet Meclisi’nde bütçe görüşmeleri bağlamında yurt dışında olmamız halinde nisap sorunu yaşanabileceğini de dikkate almak durumundayız.