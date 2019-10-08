Çavuşoğlu: (HP) Bize şantaj yapacak büyüklükte değil

BRT ekranında "45+" isimli programda Baykan Gürses Özdağ'ın sorularını yanıtlayan Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu Halkın Partisi'ne atfen "Dün bizden ayrılanların, ya da bizim oyumuzun % 30'u, %40'ı kadar oyu veya vekili olan bir partinin asla bizi idare edebilme, tehdit edebilme, şantaj yapabilme becerisi de gücü de olamaz" dedi.

YENİDÜZEN- ÖZEL

UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün dokunulmazlığının kaldırıldığı meclis oylamasında patlak veren "şantaj" polemiğine UBP'li bakan Nazım Çavuşoğlu da katıldı, HP'ye atfen "Bize şantaj yapacak güçleri yok" dedi.

Dün akşam BRT ekranında "45+" isimli programda Baykan Gürses Özdağ'ın sorularını yanıtlayan Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu "UBP çok büyük bir partidir. UBP'ye şantaj yapabilecek bir parti mecliste bulunmamaktadır. Hiçbir partinin boyu bize şantaj yapacak kadar büyük değildir. Bu, hükümet ortağımız olsa bile asla böyle bir şeyi deneyeni kabul etmeyiz. Böyle bir hadsizliği de asla kabul etmeyiz" dedi.

Siyasetin hassas noktalarını dürtebilmek adına Erhan Arıklı'nın kendisine göre akıllıca bir politika yapıtını ifade eden Çavuşoğlu Özgürgün'ün dokunulmazlığını kaldırdıkları için mutlu olduklarını söylemenin mümkün olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu "Dün bizden ayrılanların, ya da bizim (UBP'nin) % 30'u-%40'ı kadar oyu veya vekili olan bir partinin asla bizi idare edebilme, tehdit edebilme, şantaj yapabilme becerisi de gücü de olamaz" dedi.

Arıklı “HP, UBP'ye şantaj yapıyor” demişti

Dün mecliste söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı geçmişten bu yana dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin istemlerin gündeme geldiğini ama en son Halkın Partisi’nin ‘seçim propagandası’ olarak kullanması ise gündeme geldiğini söylemişti.

HP’nin tüm UBP milletvekillerinin iradesini esir aldığını ve ortağına ‘şantaj yaptığını’ savunan Arıklı, hiçbir UBP’li vekilin bu dokunulmazlığın kaldırılmasına gönül rızası ile ‘evet’ diyeceğine inanmadığını da iddia etmişti.