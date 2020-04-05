Çavuşoğlu, hastaneye kaldırıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu gece yarısı rahatsızlanarak Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mide spazmına bağlı ani tansiyon düşüklüğü yaşayan Bakan Çavuşoğlu’nun şu anki genel durumu iyi.

Hastane Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, Bakan Çavuşoğlu’nun karın ve mide ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, mide spazmına bağlı olarak ani tansiyon düşüklüğünün yaşandığını, şu anda tansiyonunun normale döndüğünü ve genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu’na bir takım tahliller yapıldığını ve sonuçlarının beklediklerini kayden Kalfaoğlu, büyük ihtimalle öğleden sonra taburcu edileceğini aktardı.