'Çavuşoğlu haddini aştı'

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarını eleştirerek, Çavuşoğlu’nun her zaman olduğu gibi, Kıbrıs konusundaki gerçek niyetlerini gizlemeye yönelik “haddini aşan samimiyetsiz” açıklamalarını tekrar ettiğini savundu.

Elcil yazılı açıklamasında, “Kıbrıs’ın doğal kaynaklarından, siyasal iradeye kadar her konuda kendinde konuşma hakkı gören Çavuşoğlu’nun, gerçek niyetini gizlese de aslında Kıbrıs’ın bütününü istediklerini bir kez daha ortaya koyduğunu” ileri sürdü.

“Her söyleminde çözüm istediğini vurgulamasına rağmen, aslında Crans Montana’da masaya kabul edilmez öneriler sunup, görüşmelerin çökmesini sağlayan, Kıbrıs sorununu yaratanlar ve çözümsüz bırakanlar kendileri” diyen Elcil, “Sayın Çavuşoğlu, bir de tek adamlık söylemi ile hem Kıbrıslı Türklere hakaret etmeyi hem de ‘Kıbrıs bizimdir’ siyasetini devam ettirdiklerini bir kez daha tekrarlamıştır” ifadelerini kullandı.

Elcil, uluslararası sözleşmelere imza koyup, bunları çiğnemeyi alışkanlık haline getirenin Türkiye yetkilileri olduğunu iddia ederek, açıklamasını şöyle sürürdü:



“Sayın Çavuşoğlu, garantörlük sorumluluğu çerçevesinde adaya asker gönderip, % 37’sini ele geçiren, 1949 Cenevre Sözleşmelerine aykırı adaya nüfus taşıyıp demografik yapıyı değiştiren, Kıbrıslı Türklere zorla soy isim aldıran, adanın kuzeyinde etnik temizlik yapan, yerleşim yerlerinin isimlerini değiştiren, 1983’te ayrılıkçı bir devlet kurduran, adanın kuzeyini asker-sivil bürokratlarla ve kukla yöneticilerle yöneten siz değil misiniz? Sayın Çavuşoğlu. Şimdi de çıkmış tek adamlıktan bahsediyorsunuz. Tek adam yönetimine örnek gösterilecek bir ülke varsa da sizin ülkenizdir” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu’nun eğitime de el attığını savunan Elcil, “Kendi ülkesini kara çarşafa bürüyüp Suudi Arap kültürü ve yaşayışını din diye yutturmaya çalışan yobaz zihniyeti ‘özgürlük’ diye bize yutturarak yobaz okullarını ülkemize de taşımayı bir görev bilmektedir. Yıllarca Fetullah Gülen başta olmak üzere her türlü tarikat ve cemaatlerle kol kola yürüyerek dini siyasete alet edenler, aynı hastalıklarını bize de taşımanın derdine düşmüşlerdir” iddiasında bulundu.

Çavuşoğlu’nun girişimlerinin karşılıksız kalmayacağını kaydeden Elcil, “çözüm ister görünüp, çözümsüzlüğe oynama siyasetinin Türkiye’deki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin samimiyetsizliğini ortaya koyduğunu” savundu.

Elcil Çavuşoğlu’na “Siz besleme dediğiniz ve siyasi rehine olarak tuttuğunuz Kıbrıs Türk toplumunu değil, adamızın tüm toprağını ve doğal kaynaklarını istiyorsunuz” diye seslendi.