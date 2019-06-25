Çavuşoğlu, Fen Lisesi törenine katıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 20 Temmuz Fen Lisesi 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenine katıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, okul bahçesinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Bakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Bakanlık bürokratları, öğrencilerin aileleri ve okul aile birliği yetkilileri katıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu törende gerçekleştirdiği konuşmada, 20 Temmuz Fen Lisesi mezunlarının hissettiği heyecanı paylaşmanın, mutluluk ve gururunu yaşadığını ifade ederek, mesleği öğretmen olan biri olarak, nostaljik bir akşam yaşadığını söyledi.

Yüzünü aydınlığa çeviren, vatanını seven ve sahiplenen bir gelecek yetiştirmenin, milli eğitimin temel hedeflerinden biri olduğu vurgusu yapan Çavuşoğlu, tüm eğitim camiasıyla birlikte bu amaca yönelik çalışacaklarını söyledi ve bu doğrultuda, değerli öğrenciler yetiştiren öğretmenlere teşekkür etti.

Çavuşoğlu, ayrıca siyasi sebeplerden dolayı ambargolar altında yaşayan bir toplum olmalarına rağmen, bireysel olarak hem vizyon, hem de kariyer olarak dünya ile buluşmuş insanlar olduklarına dikkat çekerek, gençlerin azimle çalışmaktan vazgeçmemeleri gerektiğinin altını çizdi.

Yıllar önce 20 Temmuz Fen Lisesine öğrenci alımından vazgeçildiğini de anımsatan ve bir önceki bakanlık döneminde fen lisesi programının yeniden hayata geçirilmesi adına birçok talep aldığını belirten Çavuşoğlu, ismine layık bir şekilde, gençleri geleceğe hazırlayan 20 Temmuz Fen Lisesini yeniden eğitime kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ülkede ortaya çıkan zaafiyetleri ortadan kaldırmak için bu görevi üstlendiklerini ve hayata geçirmeyi planladıkları projeler ile KKTC eğitimini dünya standartlarına ulaştırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Bakan Çavuşoğlu, bu hedeflere ulaşabilmek için gece gündüz demeden çalışacaklarını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasının sonunda, hayat yolunda seçtikleri meslekler ile ülkeye hizmet etmek için adım atan mezunlara mutlu, başarılarla dolu bir yaşam diledi ve “Yolunuz açık olsun” dedi.

Tören, 2018- 2019 eğitim öğretim yılı mezunlarına diplomalarının verilmesiyle sona erdi.