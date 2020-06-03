Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışladılar

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin dışlandığını belirterek diğer ülkelerin kendi aralarında işbirliği yaptığını söyledi.

24 TV'de katıldığı programda konuşan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleriyle ilgili olarak bölge ülkelerine "Doğu Akdeniz'de işbirliği yapmak istiyorsanız bize gelin" diye seslendi. "Biz, Doğu Akdeniz'de herkesle iş birliğine varız" diyen Çavuşoğlu "Ama bugüne kadar Yunanistan, Mısır, İsrail gibi bölgedeki diğer ülkeler bizi dışlayarak kendi aralarında iş birliği yapma girişiminde bulundu" diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Biz de onlara diyorduk ki Türkiye'nin olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir, Türkiye'nin olmadığı hiçbir iş birliği de sonuçta netice getirmez. Bunu da attığımız adımlarla gösterdik. Oldu bittiye izin yok" sözlerini kullandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti'ni de eleştiren Çavuşoğlu, "Rum kesimi ise Kıbrıs etrafındaki zenginliklerin hakça paylaşılmasıyla ilgili KKTC ile bir kere anlaşması lazım" dedi.