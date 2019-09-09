TÜRKİYE Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da son dönemde Türkiye’den adaya gelen diğer bakanlar gibi 1974 savaşından bugüne asker kontrolünde olan Maraş’ı gezdi.

Bakan Çavuşoğlu, KKTC'deki temasları kapsamında, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile birlikte askeri bölge statüsündeki Maraş’a gitti, harebeye dönüşen kenti inceledi.

Çavuşoğlu, askeri yetkililerden bölgeye ilişkin bilgi aldı. Ziyaret sırasında, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.

KKTC'de, 18 Haziran'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş için “envanter çalışması” yapılması yönünde karar üretilmişti.

Maraş, son dönemde özellikle Kıbrıslı Rum işletmelerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) Türkiye aleyhine açtığı davalarla gündeme gelmişti. AİHM’de Türkiye aleyhinde mülkiyetle ilgili 300’e yakın dava dosyası bekliyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kapalı Maraş (Varoşa) davası için Kıbrıs Türk tarafına, Evkaf’a ait mülkiyet hakkında açıklayıcı bilgi vermesi için 4 Kasım’a kadar süre tanımıştı.