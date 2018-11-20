Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM merkezinde yer alan Medeniyetler İttifakı toplantısı çerçevesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.



Görüşme sırasında Kıbrıs sorunundaki gelişmeler de ele alındı.



Görüşme hakkında açıklamada bulunan BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BMGS’in toplantı çerçevesinde Türkiye Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü ve görüşme sırasında “Yemen, Suriye, Kıbrıs sorunu ve Cemal Kaşıkçı cinayeti görüşüldü” dedi.