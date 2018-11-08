ÇAVUŞOĞLU ANASTASİADİS’E NE DEDİ?

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis basın toplantısı yaptı, ‘adem-i merkeziyetçi federasyon hikayesi’ anlattı.

‘Hikaye’ diyorum, zira Niyazi Kızılyürek’in de dün vurguladığı gibi federasyon zaten yapısı gereği ‘adem-i merkeziyetçi’ yönetim şeklidir.

‘Ulusal devlet’ ile ‘federal devlet’in temel farklarından biridir bu…

Muhtemelen ‘konfederasyon istiyor’ suçlamalarından kaçınmak için kullandı bu tanımlamayı Anastasiadis ama anlattıklarının altını da, içini de dolduramadı.

Bir yandan ‘adem-i merkeziyetçi federasyon hikayesi’ni anlatırken, diğer yandan kuzeyde ve ‘kuzeyin kuzeyinde’ alerji yaratacak laflar da etti.

Böylece ‘karşılıklı suçlama’nın fitilini bir kez daha yaktı ve orta yere bıraktı.

Nitekim Kıbrıslı Türk lider Akıncı’nın ofisi de hemen bunlara karşılık verdi. 12 Kasım Pazartesi akşamı için de ‘rövanş basın toplantısı’ ilan edildi.

Oysa 12 Kasım tarihi ‘Aplıç ve Derinya kapılarının geçişlere açıldığı gün’ sıfatıyla tarihe geçecekti.

Açılışlar nedeniyle iki toplumda yeni bir pozitif atmosfer oluşacak, belki bu da müzakere masasının yeniden oluşmasına destek olacaktı.

Olmadı.

Oldurmadılar…

* * *

Nikos Anastasiadis 50 senedir tartışılan ve kendisi dahil bütün Kıbrıslı Rum liderlerin ‘merkezi yanı güçlü olsun’ diye binlerce kez ısrar ettiği modelden şimdi ‘güçlü kanatlar’a geçti.

Neden?

Bir 50 sene de ‘adem-i merkeziyetçi federal Kıbrıs’ı tartıştırmak istiyor da ondan.

Yani oyalanalım.

Vakit geçirelim.

Zamana yayalım…

Öyle anlaşılıyor ki bu konuda Ankara ile de fikir birliği var Nikos Anastasiadis’in…

Satır arasında ne dedi?

‘Bu görüşlerimi Mevlüt Çavuşoğlu’na da anlattım’ dedi ve merkezi zayıf federasyon modeline dönerken Çavuşoğlu’yla görüşmesinin bunda etkili olduğu imasında bulundu.

“Çavuşoğlu’nun tepkilerini burada anlatamam, çünkü özel bir görüşmeydi” diye de ekledi Anastasiadis…

İşte burası enteresan…

* * *

Soru şudur: Acaba Çavuşoğlu Anastasiadis’e neler söyledi?

Ben bilmiyorum.

Halk da bilmiyor.

Ama asıl önemlisi Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı da bilmiyor!

Anastasiadis ‘özel görüşme’ diyerek Çavuşoğlu’nun söylediklerini gizliyor.

Eğer ‘adem-i merkezi federasyon hikayesi’ni ortaya atmakta Çavuşoğlu kendisini rahatlatmışsa, buradan şu sonuç çıkar: Anastasiadis ile Çavuşoğlu ‘Kıbrıs sorununu incir ipi gibi uzatma’ konusunda hemfikirdir.

Demek ki o ‘hikaye’nin anlatılması ve bir 50 sene de ‘sağlam kanatlı federal çözüm’ muhabbeti yapılması, yani statükonun devamı konusunda mutabık kaldılar.

Çözümsüzlüğün eritip yok etmek üzere olduğu Kıbrıslı Türklerin ensesinde boza pişirerek hem de!..