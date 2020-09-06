Çavuşoğlu: “Ana okul, 1 ve 2’nci sınıflar eğitime başlıyor”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ana okul, 1 ve 2’nci sınıfların oryantasyon eğitimi yarın başlıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu BRT Muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce verilen karar doğrultusunda ana okul, birinci ve 2’inci sınıfların oryantasyon eğitimine yarın başlanacağını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Covid 19 virüsünün bazı bölgelerde artış gösterdiğine de dikkati çekerek Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda 3 bölgede eğitimi 14 gün süre ile erteleme kararı aldığını belirtti ve “buna göre Akdoğan, Vadili ve İnönü’deki okullarda, sağlık bakanlığının kararı doğrultusunda 14 gün süre ile eğitim ertelenmiştir” dedi.

Ülkedeki vaka sayılarının dikkate alındığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, ilerleyen günlerde bu konuda yeni kararlar alınması gerekmesi halinde çocukların ve öğretmenlerin sağlığı için yeni kararlar alınması gerekirse yeni kararlar almaktan çekinmeyeceklerini ve sürekli takip halinde olduklarını söyledi.

Yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilere ve öğretmenlere de çağrıda bulunan Bakan Çavuşoğlu, okula gidecek öğrenci ve öğretmenlerin tüm hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymasını istedi.

Bakan Çavuşoğlu, pandemi nedeniyle uzun süre ara verilen eğitime yarın başlanacağını anımsatarak yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar diledi. Bu sürecin öğretmenlerle yürütüleceğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “10 Mart’ta başlayan salgında topluma umut olan öğretmenlerimize bu vesile ile tekrardan teşekkür ediyorum. Önümüzde tartışmalı zor günlerin bizi beklediğini biliyorum. Bilinmesini isterim ki önceliğimiz yaşam hakkıdır ve bunu sağladıktan sonra eğitim hakkını da öğrencilerimiz için sağlamanın görevim olduğunun bilinicindeyim. Bunu Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve taşımacılarla birlikte başarabiliriz” dedi.

“Topluma karşı hepimizin duyduğu sorumluluk bilinci ile hijyen kurallarına uyarak herkesin sağlığın koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diyen Çavuşoğlu, Covid 19 salgınını yenerken öğrencilerin gelecekte eğitimlerinde herhangi bir kaybın oluşmaması için eğitimdeki çalışmaları birlikte yaparak başarılacağını vurguladı.

Çavuşoğlu, “20020-21 eğitim ve öğretim yılını da birlikte çalışarak başaracağız” dedi.