Çavuşoğlu ABD'ye rest çekti

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı ve Türkiye - ABD ilişkileri hakkındaki soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, ABD'ye yönelik "Güvenimizi kazanmalılar" diye konuştu.

Çavuşoğlu'nun konuşmalarından satır başları:

Afrin operasyonumuz havadan ve karadan emin adımlarla ilerliyor. Bu bölgedeki teröristlerin hepsini temizleyeceğiz, ABD gereğini yapmazsa bu Münbiç için de geçerlidir, Fırat'ın doğusu için de geçerlidir. Çünkü bize yönelik tehdit olan bu terör örgütleriyle şimdi mücadele etmezsek yarın bizim karşımıza daha büyük tehdit olarak ortaya çıkar.

"Ya ilişkileri düzelteceğiz yada ilişkiler tamamen bozulacak"

ABD'den beklentilerimiz açık ve nettir. Kendileriyle de bu beklentilerimizi paylaştık, biz artık somut adımlar istiyoruz. Kaybolan güvenin tesis edilmesi gerekiyor, kaybolan güvenin nedeni de ABD'dir. Türkiye hiçbir dostuna yanlış yapmaz ama ABD'den ciddi hatalar gördük. ABD bize verdiği sözleri tutmamıştır. Halkımızın da bizim de ABD'ye güvenimizin kaybolması doğaldır.

Ya ilişkileri düzelteceğiz yada ilişkiler tamamen bozulacak, bunun başka bir yolu yoktur.