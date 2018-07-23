Çavuşoğlu 17 saat kalacak

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere bu akşam Kıbrıs'a geliyor.

Çavuşoğlu, yaklaşık 17 saat sürecek KKTC’deki temasları sırasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle bir araya gelerek Kıbrıs konusunda önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Enformasyon Dairesi’nden verilen bilgiye göre, özel uçakla bu akşam saat 19.00’da Ercan Havaalanı’na gelecek Çavuşoğlu, ilk olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Çavuşoğlu’nu saat 19.30’da kabul edecek. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’deki temaslarını yarın da sürdürecek.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın saat 10.00’da TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul edecek. Kabulde, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti liderleri de yer alacak.

Görüşmenin ardından saat 11.00’de Akıncı ile Çavuşoğlu Cumhurbaşkanlığı’nda ortak basın açıklaması yapacak.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın saat 11.50’de Ercan Havalimanı’ndan ayrılacak.

Öte yandan TC Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde Bakan Çavuşoğlu’nun KKTC ziyaretine ilişkin “Sayın Bakanımız, 23-24 Temmuz 2018 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız ziyaret çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi parti liderleri ile bir araya gelerek Kıbrıs konusunda önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunacaktır” ifadeleri yer aldı.

(RÇ/GÜL)