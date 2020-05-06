Çatıdan düştü, yaralandı

Televizyon antenini tamir ederken çatıdan düşen 34 yaşındaki Yusuf Özdemir yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Özdemir, dün akşamüzeri Alsancak’ta evinin çatısından düştü. Televizyon antenini tamir ettiği sırada dengesini kaybeden ve yaklaşık 4,50 metre yükseklikten beton zemin düşerek yaralanan Özdemir, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyor.

EVDE KAVGA… BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI

Girne’de çıkan ev kavgasında bir kişi ağır yaralandı. Misafir olarak bulunduğu dairede tartıştığı 19 yaşındaki Jonathan Mamba Ndolo’yu (E) kırık bira şişesiyle çenesinden ve boğazından yaralayan 27 yaşındaki M.M.W.(E) katle teşebbüs ve yaralama suçlamasıyla tutuklanırken, 19 yaşındaki genç de Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

EVİNDE RAHATSIZLANAN 86 YAŞINDAKİ DEVECİOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Lefkoşa’daki evinde dün akşam rahatsızlanan 86 yaşındaki Sultan Pervin Devecioğlu (K), kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaydetti. Devecioğlu’nun ölüm sebebi “kalp yetmezliği” olarak açıklandı.

GİRNE’DE UYUŞTURUCU… İKİ TUTUKLU VAR

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda M.Y.’nin (E-23) aracında, üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Ö.C.’nin (E-28) tasarrufundaysa yaklaşık 150 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Söz konusu kişiler tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.