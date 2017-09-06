'ÇATI KATI' İZNİ Mİ?

Didem MENTEŞ

Kaya Turistik Tesisleri'ne ait Girne’de devam eden inşaattaki kaçak katların yıkım sürecinde yeni bir gelişme yaşandığı iddia edildi, şirketin söz konusu katı yıkmak yerine Şehir Planlama Dairesi’ne ‘çatı katı izni’ için başvuru yaptığı öne sürüldü. Bu bilgiyi resmi makamlar doğrulamazken Girne Belediyesi "Daireden onay alındı" açıklaması yaptı. YENİDÜZEN’e açıklama yapan Girne Belediyesi yetkilileri, ‘planlama onay’ yazısının Şehir Planlama Dairesi tarafından belediyeye gönderildiğini doğruladı. Belediye, talep edilen çatının yürürlükte bulunan Emirnameye ve İyi İdare Yasası’na aykırı olduğu’ gerekçesiyle planlama onayına ‘İNŞAAT RUHSATI’ verilemeyeceğine yönelik, daireye yanıt gönderdiğini açıkladı YENİDÜZEN’e konuşan Kaya Otel İnşaatı Proje Müdürü Binali Yılmaz ise yıkım emri çıkan katla ilgili yeni bir çalışma yapılmadığını savundu. Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yapmadı. Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel ise, Şehir Planlama Dairesi'nin verdiği bir çatı katı onayı olmadığını iddia etti.

Karaoğlanoğlu’nda YASAYA AYKIRI bir biçimde inşa edildikten sonra, YENİDÜZEN’in ısrarlı yayınları ile yargıya taşınan Kaya Otel inşaatında yıkımı başlanan ‘KAÇAK KAT’ ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı, kaçak katın ‘ÇATI KATI’ olması için ‘PLANLAMA ONAYI’ başvurusu yapıldığı öne sürüldü.

Kaya Turistik Tesisleri Titereyen Göl Otelcilik A.Ş, 2 Ağustos’ta yıkımı başlanan kaçak kat için, bir süre önce Şehir Planlama Dairesi’ne ‘çatı katı’ yapılabilmesi için başvuru yaptı. Şehir Planlama Dairesi'nin, söz konusu katın, ‘çatı katı’ olması için ‘PLANLAMA ONAYI’ verdiği iddia edilse de bu bilgiyi Turizm bakanlığı doğrulamadı. Girne Belediyesi’nden alınan bilgiye göre ise 3 Ağustos 2017 tarihinde Girne Belediyesi’ne inşaat ruhsatı için müracaat yazısı gönderildi.

Girne Belediyesi, ‘binaya yapılacak çatının yasal sınırları aşacağından, yürürlükte bulunan Emirnameye ve İyi İdare Yasası’na aykırı olduğu’ gerekçesiyle söz konusu planlama onayına ‘İNŞAAT RUHSATI’ verilemeyeceğine yönelik Şehir Planlama Dairesi’ne yanıt gönderdi. Kaçak katın ‘yıkım’ işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

“Planlama onayı belediyeye gönderildi”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yurt dışında olması nedeniyle, konuyla ilgili belediye yetkilileri YENİDÜZEN’e bilgi verdi. Kaya Otel’in yıkılmaya başlanan kaçak katı ile ilgili Şehir Planlama Dairesi tarafından verildiği iddia edilen ‘planlama onayı’na yönelik, 3 Ağustos 2017’de belediyeye müracaat yazısı gönderildiğini doğruladı.

“Emirnameye ve yasaya aykırı”

Belediye, yapılan incelemelerin ardından mevcut binanın arazi eğiliminden dolayı bazı kısımlarında 6 kat olarak algılandığının tespit edildiği, buna göre yerinde yapılacak çatının yasal sınırları aşacağından, yürürlükte bulunan Emirnameye ve İyi İdare Yasası’na aykırı olduğu’ gerekçesiyle söz konusu planlama onayına ‘İNŞAAT RUHSATI’ verilemeyeceğine yönelik Şehir Planlama Dairesi’ne yanıt gönderildiği aktarıldı.

Dosya değerlendirmeye alınmadı

Belediyeye sunulacak dosyanın bu kapsamda değerlendirmeye alınamayacağının da cevaben iletildiğini aktaran belediye yetkilileri, 4 Ağustos 2017 tarihili cevap yazısının Şehir Planlama Dairesi, Mimarlar Odası ve Belediye Hukuk Müşavirliğine gönderildiği aktarıldı.

Kaya Otel’deki kaçak katın yıkılmaya devam ettiğinin de altını çizen belediye yetkilileri, gönderdikleri yanıt yazısından sonra yıkımda bir duraksama olduğu ancak yeniden rutine dönerek şuanda yıkımın devam ettiği ifade edildi.

Otel proje müdürü “yeni bir çalışma yok” dedi

Konuyla ilgili Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yapmazken, YENİDÜZEN’e konuşan Kaya Otel İnşaatı Proje Müdürü Binali Yılmaz ise yıkım emri çıkan katla ilgili yeni bir çalışma yapılmadığını savundu.

Kaya Otel İnşaatı Proje Müdürü Binali Yılmaz ise yıkım emri çıkan katla ilgili yeni bir çalışma yapılmadığını savundu.

“2 yıldır üzerimize geldiniz. Kaya, Kaya… YENİDÜZEN, Kaya, Kaya, Kaya… Girne’de kaçak yok mu o kadar?” diyen Yılmaz, “Yıkıyorum, gidip başkalarını da yıktırdınız mı? Üzerime düşen görevi yapıyorum, yıkıyorum” dedi.