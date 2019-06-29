Çatalköy yakınlarında büyük kaza, kamyon ve minibüs çarpıştı; minibüs şoförünün ağır yaralı olduğu bilgisi var…

Girne Çatalköy yakınlarında içinde yolcular olan bir minibüs ile kamyon çarpıştı. İlk tespitlere göre meydana gelen kazada minibüs şoförünün ağır yaralı olduğu bilgisi var… Henüz resmi açıklama yok.

İtfaiye ekipleri ve polis olay yerinde, ayrıtılar gelmeye devam edecek…

FOTO: DEVRİM DEMİR